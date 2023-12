Acció Climàtica publicarà al gener la licitació del projecte de planta de regeneració d'aigua a l'EDAR de Reus

El Departament d'Acció Climàtica publicarà al gener la licitació del projecte de construcció d'una planta de regeneració d'aigua a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Reus. La iniciativa es farà en principi a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Segons ha pogut saber l'ACN, la voluntat d'Acció Climàtica és que durant el 2024 es dugui a terme el projecte i s'executin les obres al llarg del 2025. Aquesta és una de les reivindicacions que aquest dimarts ha fet la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPR) per tal de tenir aigua per al conreu de les 4.000 hectàrees que abasteix. Actualment l'EDAR de Reus desaprofita entre cinc i sis hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua anuals, segons els regants.

L'octubre del 2021 l'ACA va presentar un projecte amb un cost estimat de 28 MEUR per regenerar aigua de l'EDAR, fet que permetria als regants tenir més disponibilitat i que no hagin de dependre tant del pantà de Riudecanyes, que amb la sequera actual està sota mínims.

Per completar tot aquest cicle, a banda de la planta regeneradora també caldria fer una connexió entre l'EDAR i una o dues basses que s'haurien per construir per guardar l'aigua. Finalment també s'haurien d'unir les basses amb la xarxa de la CRPR, per tal que la puguin distribuir entre els seus membres. Per ara, no està descartat que tots aquests treballs es duguin a terme en paral·lel a la construcció de la planta regeneradora de l'EDAR.

Els plans inicials exposats fa dos anys per l'ACA parlaven d'aprofitar uns 1,58 hm3 anuals. D'aquests, 0,17 hm3/any es destinarien a usos urbans de la ciutat de Reus, principalment el reg de zones verdes. Els 1,41 hm3/any restants seran per al regadiu de la CRPR. Si tot plegat es materialitzés, des de Riudecanyes no caldria captar tanta aigua del pantà de Siurana i això de retruc possibilitaria un increment del cabal ecològic del riu Siurana.