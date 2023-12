Els Retaules Vivents de Reus canvien d'ubicació

L’edició d’enguany dels Retaules Vivents de Nadal canvia d’ubicació i es durà a terme al Parc de Sant Jordi de Reus. Tal com s’ha explicat aquest matí en roda de premsa, d’aquesta forma s’estén el recorregut dels espais del Nadal de Reus.

Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, ha explicat que amb el canvi s’aconsegueix «un espai més ampli, amb més possibilitats i que millorarà la convivència amb la resta d’activitats que es duen a terme pel centre de Reus».

Els Retaules Vivents de Reus celebren aquest any 2023 la seva XXXV edició. Es representaran 7 retaules: el de la Creació, l’Anunciació a Maria, l’Anunciació i la posada dels pastors, el Naixement, el Taller i el Palau d’Herodes.

Els dies de representació seran:

• El 22, 23, 25 i 26 de desembre a partir de les 19:30 h

Aquesta representació tradicional que es fa cada any a Reus se suma a les diferents propostes de la Campanya de Nadal i que ofereix un recorregut per tot el centre de la ciutat, des del Mercadal o la plaça d’Evarist Fàbregas, passant per la plaça del Prim, la bola de llums i l’espai 'Un Nadal Rodó', a la plaça de la Llibertat o les atraccions firals a la plaça d’Anton Borrell.