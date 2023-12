El Nadal fa parada a la Casa Navàs

Un Nadal més –i ja en van tres– els baixos de la Casa Navàs de Reus es transformaran per acollir el Navàs Market, una proposta de comerç efímer i nadalenc pensada per acostar el millor de la producció local en un espai emblemàtic. El Navàs Market de Nadal obrirà portes aquest mateix divendres, 15 de desembre, i estarà en marxa fins dijous 21, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h (diumenge 17 de desembre estarà tancat).

Aquest any el pop-up store de la Casa Navàs comptarà amb un total de vint-i-un paradistes, set dels quals són nous en aquest espai. És el cas, per exemple, de @lepetitlys, que fa lettering il·lustració, Nunusumu, que comercialitza bosses i complements, BeArt, que té una proposta de joieria artesanal tèxtil, o Artemis, que elabora cosmètica natural. Junt amb elles, hi haurà propostes repetidores, com les figures de ganxet d’El Pinxo li va dir al Ganxo, els delicats tèxtils de Sumi, o les joguines de fusta de Miquelka.

«Estem molt contents, la gent vol repetir perquè troben que els seus productes tenen una acollida molt bona», explica Fina Veciana, impulsora del Market. A l’altra banda del taulell, subratlla l’artista reusenca que també té paradeta al mercat, «el públic també repeteix perquè hi troba molta diversitat. A més, estèticament és un mercat molt bonic, que es munta amb els taulells i les estanteries de la botiga original. Al final, és com un salt en el temps en un espai de Reus de tota la vida, però amb tot de productes nous».

Enguany, a més, el Navàs Market de Nadal arriba amb una novetat per al públic comprador: la possibilitat de guanyar un val de 50 euros per gastar en una de les parades. Per a aconseguir-ho, només caldrà fer una foto relacionada amb el mercat i publicar-la al perfil personal d’Instagram, etiquetant el Navàs Market. La foto que el dia 20 de desembre acumuli més M’agrada guanyarà el val, que es podrà gastar al mateix Market.