Reus inicia una nova campanya preventiva del consum d’alcohol i drogues a la conducció per les festes

Del 14 al 22 de desembre, la Guàrdia Urbana de Reus realitzarà una nova campanya preventiva, coordinada pel Servei Català de Trànsit de control de la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.

L’objectiu és reduir l'accidentalitat i retirar que les persones que condueixen havent consumit alcohol o drogues posen en risc la resta d’usuaris de la via. Les accions de la Guàrdia Urbana es centraran en desplegar diferents controls de drogoalcoholèmia aleatoris, alguns d’ells conjuntament amb el sector de Trànsit del cos de Mossos d’esquadra, per tal d’abastar punts d’entrada i sortida.

El consum al volant de l'alcohol o les drogues, juntament amb les distraccions per l’ús del telèfon mòbil i l'excés de velocitat, és un dels principals factors d’accidentalitat. Per aquest motiu, des de la Guàrdia Urbana s’incidirà en la lluita contra aquest consum quan es condueix un vehicle a motor. Cal recordar que el consum d’alcohol no s’associa només a l’oci nocturn, sinó que també es produeix en dinars o trobades familiars o amb amics, on, per desgràcia, és un context on el consum està més acceptat.

Les conseqüències de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues poden ser:

En via administrativa. Positius entre 0,25 i 0,50 mg/l en aire espirat. la sanció pot ser de fins a 500 euros i fins a 4 punts de retirada del permís. Positius entre 0,51 i 0,60 mg/l en aire espirat o donant positiu en drogues la sanció pot ser de fins a 1.000 euros i 6 punts a retirar.

En via penal, superar els 0,6 mg/l en aire espirat o conduir sota la influència de les drogues a l’organisme es considera un delicte contra la seguretat viària, que pot suposar una multa de 6 a 12 mesos de treballs per a la comunitat i la retirada del dret a conduir d'1 a 4 anys. A més, el jutjat podria condemnar a penes de presó de 3 a 6 mesos.

Negar-se a les proves establertes implica que es pugui acusar la persona conductor d’un delicte de negativa a les proves, tipificat també al codi penal. La pena per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia és superior a la pena prevista per al delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Concretament, la negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia està penada de 6 a 12 mesos de presó i d'1 a 4 anys de retirada del carnet de conduir, mentre que la conducció sota els efectes de l'alcohol o sota la influència de les drogues està castigada amb la pena de presó de 3 a 6 mesos o de multa de 6 a 12 mesos o la pena de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies; i, en tot cas, la retirada de carnet d'1 a 4 anys.

Cal recordar també que, des del 21 de març de 2022, es va establir una taxa de zero alcohol per als menors d’edat, tant si condueixen algun vehicle a motor com si condueixin bicicletes o VMP.

Per aquest motiu, igualment es realitzaran controls per verificar si les persones que condueixin bicicletes o VMP superen la taxa de 0.25 mg/l aire espirat i que no han incorporat drogues al seu organisme. Negar-se a realitzar les proves d’alcohol i/o drogues també comportarà que es tramiti la corresponent denúncia i la immobilització i dipòsit del vehicle.