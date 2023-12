L'Arc Serveis Assistencials obre una nova seu a Reus

L'Arc Serveis Assistencials obre aquest mes de desembre una nova seu a Reus, al carrer d'Eduard Toda, 12, al barri del Carrilet. L'empresa que col·labora amb entitats del Tercer Sector arriba a la capital del Baix Camp per oferir serveis d'atenció personal més propera a gent gran i amb dependència amb un format més innovador. També treballarà projectes amb la URV i els centres educatius i realitzarà campanyes de visibilitat, preventives i de seguretat a favor dels drets de les persones grans i en contra de l'edatisme. La de Reus és la tercera seu de L'Arc Serveis, que ja compta amb seus al Vendrell i a Tarragona. L'entitat també gestiona el Centre de dia per a gent gran Marinada de Roda de Barà.

La gerent de L'Arc Serveis, Jerusalem Torra, explica que l'arribada a Reus permetrà oferir serveis més innovadors i propers: “Oferirem a la gent gran una atenció més propera, amb respostes àgils i dividint la ciutat en petits nuclis i barris. Ho farem a través d'accions comunitàries i en xarxa per tal de construir una teixit de cures cap a les persones majors o amb dependència que doni resposta als col·lectius més vulnerables”. Tot plegat amb l'objectiu “de millorar les condicions de vida, donar resposta a les necessitats dels usuaris, amb un treball transversal que impliqui a tots els agents que han d'acompanyar en la cura de les persones grans o amb dependència”, afegeix Torra.

Noves tecnologies als domicilis

Un dels trets distintius de l'empresa del Tercer Sector és la incorporació de les noves tecnologies -a través de la domòtica- a les llars on es presta atenció domiciliària. Es tirarà endavant un projecte pilot basat en el desplegament d'eines que complementin i donin cobertura a l'atenció a les persones, i que estarà coordinat amb la resta de circuits socials i serveis de la ciutat per evitar la soledat no volguda de les persones grans.

Projectes amb els centres educatius

D'altra banda, L'Arc Serveis també treballarà amb la URV i amb els centres educatius de Reus per idear i tirar endavant projectes socials viables per incorporar als propis domicilis. El primer projecte es farà amb estudiants de Grau en Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili a Reus.

Campanyes de conscienciació i preventives

Una altra de les actuacions que es faran des de Reus serà la realització de campanyes de visibilitat, preventives, de seguretat i a favor dels drets de les persones grans. Aquestes accions tenen per objectiu oferir una imatge de la gent gran més adaptada a la realitat i en contra de l'edatisme; fomentar les relacions intergeneracionals i donar suport a l'autonomia de les persones, fugint de l'assistencialisme tradicional i del paternalisme.

A la vegada, L'Arc Serveis vol posar en valor el paper de les professionals del sector i assumeix el compromís d'ocupabilitat i inclusió de col·lectius en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere o de persones amb discapacitats, tant joves com majors de 50 anys. També oferirà atenció i accessibilitat a la llar, amb l'assessorament i orientació a l'usuari.

D'aquesta manera, L'Arc Serveis vol obrir-se a la ciutat amb una cartera de serveis són complementaris i necessaris per un sector important de població: 19.810 persones majors de 65 anys a Reus (Font: Idescat).