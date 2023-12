Reus Transport modifica els recorreguts de les línies 20 i 60 per optimitzar el servei

La companyia municipal d’autobusos Reus Transport modificarà els recorreguts de dues línies, l’L20 i l’L60, per millorar en eficiència i créixer en usuaris potencials, amb l’objectiu de consolidar els més de 2,5 milions de passatgers amb què està previst tancar el 2023. Els nous trajectes estaran en vigor a partir de l’1 de gener. Així mateix, l’Ajuntament ampliarà el servei horari de les dues línies amb més demanda, l’L11 i l’L60, i del bus a demanda, el Bus x tu.

Avui dia, l’L20 opera un recorregut lineal, amb arribada i sortida al barri Immaculada. Per «optimitzar el servei», la consellera delegada de Reus Transport, Marina Berasategui, detallà ahir que s’implementarà un recorregut circular: l’arribada mantindrà la ruta actual, però del barri se sortirà a través del carrer de Cèlia Artiga.

Berasategui remarcà que el canvi «proporciona als veïns una opció més eficient i directa per anar cap al centre», ja que es reduirà el temps del trajecte de 15 a 11 minuts, i «donarà cobertura a l’àmplia àrea comercial que hi ha entre el barri Immaculada i el parc del Trenet». A més, s’habilitaran dues noves parades, a tocar de l’Escola Doctor Alberich i Casas i l’escola bressol municipal L’Olivera.

D’altra banda, en l’actualitat, la línia 60 té una casuística que «penalitza» els usuaris que pugen a l’autobús a l’Hospital Sant Joan o als barris Mas Iglesias i Sant Josep Obrer: quan l’autobús arriba a la plaça del Canal, es desplaça cap a l’estació d’autobusos i, després, retrocedeix fins a la plaça d’Europa abans de dirigir-se a la seva destinació final, la plaça de les Oques.

A partir de gener, en sortir de l’estació d’autobusos, es connectarà amb l’avinguda de Jaume I, la plaça d’Hèrcules i el carrer de Misericòrdia, abans d’enllaçar amb el recorregut actual a la plaça de la Pastoreta. Aquesta modificació comporta, de retruc, «la descongestió de l’avinguda de la Salle», expressà Berasategui, per on continuaran circulant les línies 11 i 20.

Pel que fa als nous horaris de les línies 11 i 60, la consellera delegada de Reus Transport apuntà que s’allargaran quatre hores tots els dies laborables, quan estaran en funcionament fins a les 21 hores. En el cas del Bus x tu, el servei d’autobús a demanda per a la zona nord, Berasategui assegurà que estan «satisfets» amb el seu funcionament i informà que s’incrementarà l’horari de cobertura. Per tant, estarà en funcionament de 6.30 a 21.20 h. Per cobrir aquesta ampliació, es preveu que s’haurà d’ampliar la plantilla.

Amb aquestes modificacions, si bé mantindrà el nombre de línies de l’actualitat, Reus Transport espera ampliar no només l’horari del servei, sinó també els quilòmetres recorreguts. La previsió és que es freguin el milió de quilòmetres l’any, concretament, 975.800, 60.000 més que el 2023. D’altra banda, l’empresa calcula que superarà els 2,7 milions de passatgers enguany fins al 31 de desembre i, de cara al 2024, creu que es mantindrà per sobre dels 2,5 milions, deixant enrere l’impacte de la pandèmia.