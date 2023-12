Més de mil vehicles ja estan autoritzats per accedir al centre de Reus

Més d’un miler de vehicles ja estan autoritzats a accedir al centre de la ciutat. En concret, en són 1.020. Un total de 593 pertanyen a particulars que compleixen els requisits establerts per a circular per la zona restringida, segons apunten fonts municipals. Els 427 restants corresponen a serveis públics, com poden ser cossos de policia, serveis sanitaris, taxis, Bombers, Brigades Municipals, Serveis Funeraris o equips de neteja.

La regidora de Seguretat i Convivència, Dolors Vázquez, apunta que «el període de prova de la reordenació del trànsit al centre funciona amb total normalitat, i els usuaris s’estan adaptant als canvis amb la mateixa naturalitat amb què la regulació funciona des de fa anys als carrers de Llovera i de Monterols i a la plaça del Mercadal». «Ens vam comprometre a donar informació i a fer un acompanyament als usuaris en el període de prova, i així ho estem fent, i la ciutadania està responent», afegeix.

El període de prova va començar el 6 de novembre i s’allargarà fins al 31 de gener, per tal que l’adaptació sigui més senzilla. Les persones que poden sol·licitar l’autorització d’accés al nucli són les empadronades al centre, les propietàries o llogateres d’un pàrquing a la zona, els familiars de ciutadans d’edat avançada i la població amb mobilitat reduïda. També poden demanar un permís temporal els clients d’allotjaments turístics del centre o qui faci obres o activitats.