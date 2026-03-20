El Vendrell multarà amb fins a 3.000 euros la prostitució a la via pública
El mateix import serà per qui dipositi deixalles fora els contenidors. Es tracta de les sancions que inclou la nova ordenança de convivència i civisme
El Vendrell multarà amb fins a 3.000 euros les persones que sol·licitin o ofereixin serveis sexuals a la via pública i els veïns que dipositin fora de contenidors materials o deixalles. Són dues de les novetats de l'actualització de l'ordenança de convivència i civisme que ha impulsat l'equip de govern per fer «més pressió» contra l'incivisme. Altres aspectes que se sancionaran és no ruixar aigua als orins dels animals (100 euros) i es rebaixa a les 22 h l'hora límit per vendre alcohol en establiments comercials amb pagaments de 750 euros en cas d'incompliment. La norma preveu nous supòsits que anteriorment no estaven regulats i un augment de les sancions.
El govern del Vendrell preveu aprovar la nova ordenança de convivència i civisme al ple ordinari del 30 de març. El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha remarcat que la norma té una «vocació de permanència». Per això, ha destacat el «consens» i la «feina» feta amb els grups municipals de Som Poble – ERC i Fem Vendrell.
Soriano ha comentat que han volgut incloure «noves tipologies en matèria d'incivisme». Destaquen les sancions a la prostitució i als que no llencin la brossa als contenidors. Es multarà amb fins a 3.000 euros aquells que sol·licitin o ofereixin serveis sexuals a la via pública. Soriano ha assenyalat que a banda del greuge a les dones, també pot «generar qüestions de seguretat al seu voltant».
Així mateix, se sancionarà les persones que deixin materials o escombraries fora dels contenidors amb 3.000 euros. «Estem implementant el porta a porta i és una situació que ens preocupa moltíssim, sobretot per la gent que ho fa bé», ha apuntat el regidor.
Altres qüestions que se sancionaran amb 1.500 euros són les baralles i agressions a la via pública o llençar pedres a persones o animals. També s'imposarà una multa de 750 euros per vendre alcohol en establiments comercials a partir de les 22 h o deixar animals a l'interior de vehicles. Finalment, per no ruixar amb aigua els orins dels animals s'hauran d'abonar 100 euros.
Soriano ha explicat que fins ara el procés era «lent» perquè les penes es dividien entre lleus, greus i molt greus. Cada cop que s'interposava una sanció calia obrir un expedient i els serveis jurídics de l'ajuntament categoritzaven cada fet. Per això, ara s'ha fet un quadre de sancions, ha indicat el regidor, amb la voluntat d'agilitzar els tràmits.
El regidor de Seguretat Ciutadana ha insistit que el primer objectiu de l'ordenança és «augmentar la pressió contra l'incivisme», el segon «incrementar l'import de les sancions per les conductes que puguin atemptar contra la convivència i la tranquil·litat de tots els veïns i les veïnes» i, finalment, «regular supòsits que anteriorment no ho estaven». A més, ha comentat que es «reforçarà» la mediació i la prevenció i es farà una campanya de comunicació específica per donar a conèixer l'ordenança.