El poble de Tarragona que multarà la prostitució al carrer amb fins 3.000 euros
La nova ordenança també preveu multes per baralles, venda d’alcohol nocturna o brutícia a la via pública
El Vendrell prepara una nova ordenança de convivència que endureix les sancions contra l’incivisme i posa el focus en la prostitució a la via pública. El consistori preveu imposar multes de fins 3.000 euros tant a aquells que ofereixin com a aquells que sol·licitin serveis sexuals al carrer.
La mesura forma part d’una actualització normativa impulsada per l’equip de govern amb l’objectiu de “fer més pressió” davant conductes que afecten la convivència. L’ordenança se sotmetrà a aprovació al ple municipal previst per al 30 de març.
A més de la prostitució, la nova regulació també castigarà amb sancions de fins 3.000 euros a aquells que dipositin escombraries o materials fora dels contenidors. El govern local considera aquesta pràctica una de les principals preocupacions, especialment en el context d’implantació del sistema porta a porta.
El text també preveu multes de fins 1.500 euros per baralles o agressions a la via pública, així com per llançar objectes perillosos com pedres. D’altra banda, s’estableixen sancions de 750 euros per vendre alcohol a partir de les 22 hores o per deixar animals dins de vehicles.
Daniel Cabezas Ramírez
En els casos més lleus, com no netejar amb aigua les orines de les mascotes, la multa serà de 100 euros. Amb aquest nou quadre de sancions, el consistori busca agilitzar els procediments administratius i evitar els retards que generava el sistema anterior.
El regidor de Seguretat Ciutadana ha subratllat que l’ordenança té vocació de permanència i que també inclourà mesures de prevenció i mediació, a més d’una campanya informativa per donar a conèixer les noves normes entre la ciutadania.