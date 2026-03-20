MOBILITAT
La línia R2 Sud, entre Sitges i Garraf, en obres, a vista de dron
Operaris d'Adif actuaran en un túnel, dos viaductes i un pas inferior per reforçar la infraestructura
L'ACN ha captat imatges amb dron de les obres que han començat aquest dilluns a la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Garraf. Les imatges mostren la proximitat de la infraestructura ferroviària amb el mar, la bellesa paisatgística de la zona i les tasques dels operaris d'Adif, que es preveu que intervinguin en un túnel, dos viaductes i un pas inferior per reforçar la infraestructura.
Les obres al túnel del Garraf obliguen des de dilluns a modificar el servei al corredor sud de Rodalies i Regionals durant un període previst d’entre tres i quatre mesos. Durant aquest temps, la circulació transcorrerà per via única entre les estacions de Sitges i Garraf. S'ha establert un pla alternatiu amb autobusos per complementar el servei.
Les actuacions al túnel del Garraf ja estaven planificades abans de la crisi de Rodalies i inclouen intervencions en un túnel, dos viaductes i un pas inferior amb l’objectiu de reforçar l’estructura i millorar la protecció de les instal·lacions.