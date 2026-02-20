MÚSICA
Buhos publica un nou senzill 'Gràcies'
El grup de Calafell inicia la celebració de la gira de 20è aniversari anunciant totes les dates
El grup de Calafell Buhos presenta el seu nou senzill Gràcies, que connecta directament amb l’essència més reconeixible del grup. La cançó es mou entre el pop i l’himne, amb una tornada d’aquelles que conviden a cantar des de la primera escolta. Sense arribar a ser lenta, la cançó aposta per un tempo més tranquil, incorporant el punt electrònic tan característic de la banda, però amb una sensibilitat especial.
La lletra és un agraïment sincer i emotiu. Gràcies parla de l’amor, de l’amistat i del suport de totes aquelles persones que ajuden a tirar endavant en els moments bons i, sobretot, en els difícils. En un context marcat per l’individualisme i la pressa, la cançó busca generar empatia i recordar la importància de donar valor a qui es té al costat i forma part de la xarxa de cadascú.
Tot i que encara no s’ha publicat oficialment, Gràcies ja ha començat a fer camí a les xarxes socials: més de 2.000 perfils ja l’han compartit a Instagram i TikTok, una resposta que el mateix grup defineix com «una bogeria». Tot apunta a que serà un tema recurrent per dedicar, compartir i donar les gràcies a persones estimades o especials a les xarxes socials.
La senzillesa és una de les grans fortaleses de la nova cançó de Buhos. Produïda per David Rosell als estudis Can Pardaler, Gràcies és una cançó que creix amb cada escolta, sense grans artificis, i que l’oient fa seva ràpidament, aconseguint una mescla perfecta de melodia, emoció i veritat.
Rumb al 20è aniversari
Aquest nou single és també un pas més en el camí cap a la celebració del 20è aniversari de Buhos, que tindrà lloc durant el 2026. El grup es prepara per viure un any ple de novetats, amb noves cançons, concerts multitudinaris i una gira molt especial, que promet ser una autèntica celebració de dues dècades de trajectòria.
Nascuts a Calafell l’any 2006, Buhos s’han consolidat com un dels fenòmens musicals més potents del país. Amb més de 1.600 concerts a les espatlles, han trepitjat escenaris de referència estatals com el ViñaRock o el Pirata, i fins i tot han dut la seva música a Regne Unit, Itàlia i Holanda.
La gira del 20è aniversari constarà de vint concerts per tot Catalunya, a on s’hi sumen el punt de partida, el 14 de març al Poble Espanyol de Barcelona amb les entrades exhaurides i un final de gira el 14 de novembre al Palau de la Música que promet ser un dels concerts més especials de la seva carrera en el marc del Festival Guitar Bcn. També actuaran al Festiuet de Salou el 18 de juliol i a la Festa Major de Torredembarra el 29 d'agost.