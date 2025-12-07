Protesta
Un centenar de persones demanen aturar el futur càmping singular de Cunit amb piscina d'onades
El govern local reitera que el projecte compleix la normativa i representa «una inversió que no es pot deixar escapar»
Un centenar de persones s'han manifestat aquest diumenge per reclamar aturar el projecte de càmping singular a Cunit, que inclou una piscina d'onades artificials. La plataforma SOS Natura Cunit critica el projecte pel volum d'aigua que requerirà, el qual calculen que serà de 23.000 m³ anuals. Alhora, consideren que promourà llocs de feina precaris i un «atac directe» a l'entorn de Cal Pla.
També asseguren que la seva implantació «arrasarà el pulmó verd» del poble. Per contra, el govern local defensa aquesta iniciativa privada, que preveu que comporti una inversió de 40 MEUR, i reitera que compleix tota la normativa.
«Cunit no pot continuar vivint només de l'IBI o sent un poble dormitori», ha asseverat la tinent d'alcalde, Dolors Carreras. Convocats per SOS Natura Cunit, un centenar de persones han fet una marxa fins l'ajuntament d'aquest municipi del Baix Penedès per mostrar el seu rebuig a la implantació d'un càmping singular que planteja una projecte d'onades artificials.
És una de les principals preocupacions pel qual els ecologistes es mostren contraris a aquesta iniciativa privada, la qual consideren que afectarà negativament a l'entorn natural de Cal Pla.
Segons els ecologistes, la piscina requerirà un volum de 23.000 m³ d'aigua a l'any i tindrà un consum anual que ascendirà fins als 64.000 m³. A més, apunten que tindrà pèrdua d'aigua per evaporació que s'elevarà als 14.000 m³ a l'any. Uns consums que la plataforma critica en un context en què el país ha patit sequera continuada durant dos anys.
Des de l'Ajuntament, la primera tinent d'alcalde Dolors Carreras ha reiterat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès els informes favorables corresponents per dur a terme la iniciativa. Alhora, ha posat èmfasi en la connexió que costejarà l'empresa privada per connectar-se amb la futura estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Cubelles-Cunit, amb què l'empresa preveu fer ús per a les seves necessitats.
A més, Carreras ha apuntat que la primera vegada que s'ompli la llacuna artificial es farà amb aigua provinent del Consorci d'Aigua de Tarragona (CAT). D'altra banda, des del govern indiquen que la companyia generarà la seva pròpia energia amb fonts renovables.
Preocupació pel «pulmó verd» de Cunit
Una altra de les qüestions que critiquen els ecologistes sobre el projecte és l'impacte que aquest pugui tenir en el «pulmó verd» al nord de la localitat. Segons Laura Castellanos, membre de SOS Natura Cunit, la construcció d'aquesta piscina comportarà que «s'arrasi» el terreny per col·locar els motors necessaris per crear les onades artificials.
Per la seva part, Carreras ha asseverat que s'ha acordat que l'empresa costegi la construcció d'un carril bici fins l'estació de tren i també cedeixi l'ús públic dels jardins francesos que hi ha a la finca. Alhora, l'empresa haurà de rehabilitar la Masia Cal Pla, un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Després de ser rehabilitada, s'utilitzarà com a recepció de l'allotjament turístic.
Pel que fa a l'ocupació que preveu l'empresa, el govern local diu que és una manera de diversificar l'oferta laboral del municipi. Segons la primera tinent d'alcalde, la companyia podrà donar feina a 1.500 persones de forma directa i 3.000 de manera indirecta.
Una xifra que els ecologistes redueixen notablement i critiquen que es tractarà de llocs de feina «precària». «És feina estacional, que ja tenim avui en dia, però amb massificació i una ocupació dels serveis», ha lamentat Castellanos. Des del govern local, insisteixen que el projecte comportarà una inversió total de 40 milions d'euros. «Si Cunit ho deixa passar, malament», ha insistit Carreras.
No descarten la via judicial
Amb tot, el pla urbanístic per a la instal·lació del càmping va rebre el suport de tots els grups amb representació a l'Ajuntament, a excepció d'ERC i dos regidors no adscrits. Des del govern asseguren que la iniciativa compleix amb la normativa establerta i que resta pendent de rebre i incorporar els informes de Bombers i del departament d'Agricultura corresponents.
Segons SOS Natura Cunit, la Comissió d'Urbanisme celebrada fa quinze dies a Igualada va requerir que s'aportessin més informacions al respecte. En aquest sentit, l'entitat no descarta la via judicial per intentar aturar el projecte.