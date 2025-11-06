Successos
Detenen un home al Vendrell acusat de maltractar el seu fill de set mesos
L'infant es troba ingressat a l'UCI de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un home de 42 anys al Vendrell acusat de maltractar el seu fill de set mesos. Tal com va avançar 'RTV El Vendrell', els fets haurien passat a mitjans d'octubre quan l'infant estava sol amb el seu pare.
Posteriorment, quan la mare va arribar a casa i va veure el nen atordit, el va dur al metge i se'l va traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on va quedar ingressat a la Unitat de Cures Intensives. Davant unes lesions incompatibles amb cap accident, l'equip mèdic va activar el protocol per a casos de maltractament, ha apuntat 'RTV El Vendrell'.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ACN la detenció de l'home i que el cas es troba en mans de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA). L'arrestat es trobaria en llibertat amb càrrecs després d'haver declarat davant del jutjat de guàrdia, que hauria decretat una ordre d'allunyament de l'home respecte el nadó i la mare.