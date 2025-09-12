Turisme
El Vendrell tanca la temporada amb bones xifres d’ocupació turística
La regidora ha apuntat que la temporada encara no ha finalitzat ja que hi ha hotels que no tancaran fins a l’octubre
La regidora de Turisme, Silvia Vaquero, ha fet avui una valoració de la temporada turística al Vendrell. Un balanç, ha dit, del tot positiu “ja que hem assolit nivells molt alts d’ocupació, amb dos moments destacats: un al voltant de la festivitat de Sant Joan, amb un 85% d’ocupació turística, i l’altre, el mes d’agost, en què s’ha sobrepassat el 86%”. La regidora ha apuntat que la temporada encara no ha finalitzat ja que hi ha hotels que no tancaran fins a l’octubre i, fins i tot, un no ho farà fins al mes de desembre.
En concret, al llarg d’aquests mesos, el conjunt de tots els hotels han tingut una ocupació mitjana d’un 80% (78.69%), mentre que la dels càmpings ha estat d’un 80% d’ocupació mitjana (77.58%). Amb un percentatge menor, d’entre un 65% i 70% trobem l’Alberg -amb un 65.75% d’ocupació mitjana-, i els apartaments amb un 70.08%.
El bon balanç de la temporada turística també s’evidencia en l’alta activitat registrada a l’Oficina de Turisme. En total, des que va obrir portes al nou espai del Tabaris, al mes d’abril, fins a data d’avui, hi han passat 5.215 persones i s’hi han dut a terme 2.759 atencions úniques.
En relació a la procedència dels usuaris de l’Oficina de Turisme, es constata que el gruix del públic prové de l’estat espanyol, amb un 88.82%. Ja de lluny, el segueixen el visitant francès amb un 6.67%; el neerlandès (1.34%), el del Regne Unit (0.91%), i l’alemany (0.63%).
Pel que fa a la procedència per comunitats autònomes d’Espanya, la que més destaca és Catalunya amb un 60.37% dels usuaris de l’oficina. Seguidament, s’hi troba el visitant aragonès (9.05%), el basc (8.83%), el de Madrid (7.25%), i el de País Valencià (4.74%). La resta de comunitats que seguirien són Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Andalusia.
La regidora ha puntualitzat que durant els mesos d’estiu es constata més assistència d’un públic familiar, i en els altres mesos de l’any el més freqüent són atencions més individuals i a parelles. Un altre fet a remarcar des d’aquest punt de vista són els usuaris de la tercera edat, amb els viatges de l'IMSERSO o els viatges organitzats a través d’una agència de viatges minorista d’una ciutat en concret.