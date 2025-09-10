Política
Denuncien la clausura del servei pediàtric al CAP de Segur de Calafell
El PP de Calafell ha demanat la seva reobertura immediata, advertint dels «perjudicis que patiran les famílies de la zona»
El PP de Calafell ha denunciat en un comunicat el tancament del servei de pediatria del CAP de la zona de Segur de Calafell. Els populars han demanat la seva reobertura immediata, advertint dels «perjudicis que patiran les famílies d'aquesta zona» i de la necessitat dels veïns, a partir d'ara, de «desplaçar-se a un altre indret del municipi».
El grup municipal del Partit Popular considera que «la pèrdua d’aquest servei té una afectació directa per totes les famílies de la zona, perquè perden un servei elemental i essencial». En el comunicat, els populars han indicat que ja treballen amb el grup central del Parlament de Catalunya per demanar que Salut rectifiqui ràpidament, lamentant la clausura d’un equipament assistencial.
A més, el PP ha insistit en el dret de tots els ciutadans de Calafell d’accedir a un servei d’atenció sanitària, independentment de la zona on estigui situat i criticant les afectacions que aquest tancament generarà fins a un possible retorn del servei.