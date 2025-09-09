Societat
L’Arboç denuncia un llançament d’ous contra l’Ajuntament
El govern municipal ha condemnat l’atac contra la façana de l’edifici, considerada patrimoni protegit
L’Ajuntament de l’Arboç ha denunciat un fet vandàlic contra la seva façana principal, declarada patrimoni històric, després que un o diversos autors desconeguts efectuessin contra aquesta un llançament massiu de desenes d’ous.
El govern de la localitat ha condemnat els fets en un comunicat, qualificant l’acció com un «greu acte vandàlic» que «atempta contra el patrimoni històric i cultural de l’Arboç», advertint també de les conseqüències econòmiques de l’agressió.
Obertura de diligències
Els fets, que es van produir durant la matinada del passat diumenge, han estat posats en coneixement de la Policia Local, que obrirà diligències per tractar d’identificar a l’autor o autors de l’agressió. Les afectacions principals pel llançament d’ous han estat sobre la porta principal de la façana de l’històric edifici consistorial, arribant també a la terrassa superior.
L’Ajuntament ha assenyalat que, segons el Codi Penal espanyol, l’atac sobre béns de caràcter públic o patrimonial pot considerar-se un delicte de danys agreujats, amb conseqüències legals com sancions econòmiques elevades o, fins i tot, penes de presó.
El motiu principal expressat pel govern local per l’obertura de diligències és que l’edifici es troba sota protecció del Patrimoni Cultural Català i està declarat com Bé Cultural d’Interès Local.
Concretament, forma part del Catàleg de Béns Protegits de l’Arboç, que obliga a preservar la seva integritat i a vetllar pels danys que pateixi l’històric edifici consistorial i estableix sancions sobre els actes vandàlics contra el patrimoni.
Davant l’atac, l’Ajuntament ha fet una crida «al respecte per la convivència del municipi, la conservació del patrimoni i la responsabilitat col·lectiva».