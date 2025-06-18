Diari Més

Mobilitat

Normalitzada la circulació a l'R4 un cop solucionada una avaria en un tren a l'estació de la Granada

La línia ha registrat retards que podien superar els 20 minuts

Els trens amb origen Sant Vicenç de Calders circulaven amb retards que podien superar els 20 minuts.ACN

ACN

El servei de l'R4 ha recuperat els horaris de pas habituals un cop solucionada una avaria en un tren a l'estació de la Granada, segons ha informat Renfe. A conseqüència d'aquesta incidència, els trens amb origen Sant Vicenç de Calders circulaven amb retards que podien superar els 20 minuts. 

Les demores s'han anat solucionant progressivament fins que s'han recuperat els horaris de pas habituals, segons han indicat des de la companyia ferroviària.

