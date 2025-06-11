Policial
Detenen tres homes per dos robatoris al Vendrell amb el mètode de l'estrebada
Els lladres van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell, van detenir els dies 4, 9 i 10 de juny, tres homes de 27, 21 i 22 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència.
El primer fet va succeir el passat 27 de maig quan un home passejava el seu gos pel carrer al Vendrell. El lladre se li va posar davant i sense dir res li va fer una estrebada de la cadena d’or que portava. La víctima va caure a terra i va intentar evitar que el lladre marxés però aquest el va colpejar i va marxar corrents.
Arran del robatori diverses patrulles dels mossos i de la Policia Local del Vendrell van fer recerca per la zona però no van localitzar l’autor. Ara bé, una patrulla de la policia local havia identificat hores abans dues persones pel carrer, una de les quals coincidia plenament amb la descripció del lladre.
Aquest identificació va permetre els investigadors localitzar el passat dimecres a Santa Oliva el presumpte autor i detenir-lo per un delicte de robatori amb violència i un delicte lleu de lesions. El detingut va passar l’endemà de la detenció a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
Dos detinguts per un robatori violent
El segon robatori es va produir el passat 29 de maig. La víctima caminava pel carrer quan un home el va increpar per darrera però va marxar aparentment del lloc. Tot seguit, el segon autor va aparèixer també per darrera i li va estirar la cadena d’or. Ràpidament, els dos homes van fugir corrents del lloc.
Gestions d’investigació van permetre identificar els dos presumptes autors els quals eren coneguts per la policia pel seu historial delictiu. Es tractava de dos homes amb antecedents per delictes contra el patrimoni que, aquest mateix any, ja havien estat detinguts en diverses ocasions.
Una vegada constatada la identificació dels dos lladres, els investigadors van poder localitzar-los i detenir-los entre ahir i dilluns al Vendrell.
Els dos detinguts, que acumulen més de 20 antecedents policials, han passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.