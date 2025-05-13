Música
El Festival Pau Casals celebra els vincles musicals del Mestre amb cinc figures llegendàries
Christian Tetzlaff, Jaime Laredo i András Schiff són dels caps de cartell d’aquesta edició dedicada a l’amistat
El 44è Festival Internacional de Música Pau Casal posarà el focus en l’amistat i ens els “vincles excepcionals” que el Mestre va establir amb cinc “grans músics” que el van acompanyar en totes les seves aventures musicals i humanístiques, des del primer Festival de Prada el 1950 fins a la seva mort el 1973. Es tracta dels pianistes Mieczyslaw Horszowski, Eugene Istomin i Rudolf Serkin, i els violinistes Alexander Schneider i Isaac Stern.
Tots ells marcats per l’exili i pels conflictes polítics de la primera meitat del segle XX. El certamen els dedicarà un concert a cadascun d’ells. De l’11 al 22 de juliol, s’han programat dotze concerts. Christian Tetzlaff, Jaime Laredo i András Schiff, són alguns dels caps de cartells d’aquesta edició.