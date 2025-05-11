Societat
Protecció Civil revisarà el sistema per saber si Calafell i Cunit van rebre la seva alerta
Els ajuntaments d'ambdós municipis van explicar que part de la seva població no va rebre el missatge avisant del confinament pel núvol tòxic
Protecció Civil revisarà com va funcionar dissabte a la matinada el sistema d'enviament d'alertes a mòbils dels ciutadans per un núvol tòxic entre Barcelona i Tarragona, per comprovar si hi ha hagut alguna fallada i si algunes persones no l'han rebut, com afirmen almenys dos ajuntaments.
Protecció Civil va enviar a les 05:30 hores de la matinada del dissabte un missatge als mòbils dels veïns de les localitats de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles i de Cunit i Calafell, així com als del nucli de Roquetes, per demanar-los que es confinessin per la presència d'un núvol tòxic com a conseqüència d'un incendi en una empresa química.
Els ajuntaments de Calafell i Cunit van informar hores després que part de la seva població no havia rebut l'alerta de Protecció Civil per confinar-se a casa, el que va motivar les queixes d'alguns d'ells.
En roda de premsa, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, va explicar que aquest organisme va emprar aquest dissabte el mateix procediment que en ocasions anteriors i que té constància que la recepció del missatge va ser massiu.
No obstant això, va precisar, «es mirarà què ha passat si diuen que en alguna zona no ha arribat» el missatge per comprovar si hi ha hagut alguna fallada en el sistema.