Laboral
Acord entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els sindicats per millorar les condicions laborals
El punt clau de l’acord ha estat la millora econòmica per al subgrup A2 que s’incrementaran en els pròxims dos anys
El Consell Comarcal del Baix Penedès i les organitzacions sindicals han signat un acord per millorar les condicions laborals i retributives del personal funcionari. El punt clau de l’acord ha estat la millora econòmica per al subgrup A2 que s’incrementaran en els pròxims dos exercicis (2025 i 2026), amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2025. Aquest augment inclou els llocs de treball amb comandament, amb una pujada del complement de destí del nivell 18 al 20. Aquests increments s’especifiquen en aquest acord L’any passat, la plantilla s’havia mobilitzat per exigir l’equiparació salarial a la resta d’administracions.
L’acord també inclou la revisió de la valoració de llocs de treball a partir de gener de 2026, valorant-se la resta de llocs de treball i els nivells de destí. A més a més, l’administració es compromet a fer promocions internes per facilitar les promocions entre subgrups (C2 a C1 i C1 a A2), tant per al personal funcionari de carrera com per al laboral fix i la reducció de la temporalitat creant-se un instrument de planificació plurianual per reduir la temporalitat per sota del 8%, en compliment de la Llei 20/2021.