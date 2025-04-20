Successos
Un adolescent de 17 anys mor ofegat a la platja de Coma-ruga
El jove ha estat rescatat de l’aigua inconscient i, malgrat els intents de reanimació, els serveis d’emergència no han pogut salvar-li la vida
Un adolescent de 17 anys ha mort aquest diumenge al migdia ofegat a la platja de Coma-ruga, al municipi del Vendrell. El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís a les 13.57 h, alertant que el jove, que s'estava banyant amb tres amics més, no ha sortit de l'aigua.
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat 12 dotacions, incloent-hi unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), submarinistes (GRAESub), un helicòpter i diversos vehicles de suport i comandament.
El noi ha estat localitzat a les 15.12 hores pels helicòpters de Salvament Marítim i els Bombers, que l'han rescatat de l’aigua, però malgrat les maniobres de reanimació, no s’ha pogut salvar la seva vida.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 5 unitats terrestres, 2 comandaments i 2 equips de psicòlegs per atendre els familiars i testimonis del succés. També han participat en l’operatiu efectius dels Mossos d’Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.