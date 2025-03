Una furgoneta surt de la via i impacta contra un pal de formigó a la IBP-8, a Bellvei

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Dues dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de divendres en la sortida de via d'un vehicle a la IBP-8, a Bellvei. L'avís l'han rebut a les 06.43 hores i s'han desplaçat fins al punt.

El vehicle, per causes que es desconeixen, s'ha sortit de la carretera i ha impactat amb un pal de formigó. La furgoneta ha quedat ocupant la via.

Els bombers han activat la companyia elèctrica perquè en revisi els danys del pal elèctric contra el que ha topat el vehicle. El conductor, ha quedat afectat per l'accident, i ha anat per mitjans propis a l'hospital.