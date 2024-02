Bisbal Decideix carrega contra l'Ajuntament per la construcció del nou polígon logístic

Dimarts 20 de febrer, els dos regidors de la Bisbal Decideix, Martí Deluca i Jaume Valls, van realitzar una roda de premsa sobre el projecte de polígon logístic de les Planes del Vent. En aquesta van expressar el seu descontent amb la gestió de l'Ajuntament respecte la construcció del polígon logístic de les Planes del Vent.

El grup municipal considera que «L'Ajuntament de la Bisbal està tirant endavant un polígon logístic de 74 ha a les portes de la Bisbal d'esquenes a la gent», ja que afirmen que «Ningú ha votat aquest projecte».

També van assenyalar que cap partit de l'equip de govern «portava, implícitament o explícit, en el seu programa electoral de les darreres eleccions municipals la construcció d'un polígon logístic d'una importància determinant pel futur del municipi tot i essent perfectament coneixedors de les intencions i la pressió dels promotors.»

Sinó que dos mesos abans de les eleccions, l'equip de govern en un comunicat va escriure respecte a les intencions de realitzar un polígon logístico-industrial: «L'expedient [de la primera proposta de polígon] està tancat i no se seguirà cap més pas, ni l’Ajuntament té prevista cap requalificació de terrenys d’aquesta zona en l’actualitat» (Comunicat de l’equip de govern de l'Ajuntament de la Bisbal, 13/03/23). Així doncs, «no consideren legítim després de les eleccions tirar endavant un polígon logístic de 74 ha i de conseqüències històriques d’aquesta manera.»

Per tant, Bisbal Decideix reivindica una consulta popular per la via institucional sobre la conveniència del polígon, que ja ha estat rebutjada per l'equip de govern i ara està essent promoguda per la ciutadania de la Bisbal, i afirma que «l'equip de govern demostra un desconeixement del projecte i del seu impacte en la població, tot i tramitar-lo amb màxima celeritat», ja que aquest «presenta incompatibilitats amb el planejament actual i amb l’avantprojecte del Pla Territorial del Penedès.»