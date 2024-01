Cunit urgeix la Generalitat i l’estat a resoldre el desmantellament marítim de la tèrmica de Cubelles

L’Ajuntament de Cunit reclama a la Generalitat i a l’estat espanyol que desencallin el desmantellament de la part marítima de l’antiga tèrmica de Foix, a Cubelles. El govern cunitenc recorda que fa més de dos anys i mig que Endesa va plantejar cinc opcions sobre el futur de la dàrsena que va construir quan va alçar la central, i critica que a hores d’ara els avenços han estat mínims. El desembre del 2023, la Generalitat es posicionava a favor d’una demolició parcial, però la resolució encara no s’ha publicat al DOGC. Mentrestant, el Ministeri de Transició Ecològica -que té l’última paraula - no ha dit què vol fer amb la dàrsena. Cunit critica aquest retard i demana mesures que frenin el retrocés de les seves platges.

L’alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras ha assegurat «no entendre» el motiu pel qual la Generalitat i l’estat espanyol no afronten el futur de la dàrsena, ja que aquesta infraestructura condiciona directament les corrents marines i, per tant, el dibuix de les platges. «Quan truques i et diuen ‘ja en parlarem’ sents molta impotència», ha lamentat durant la trobada anual de principis d’any amb els mitjans de comunicació, celebrada aquest dimarts.

Carreras ha recordat que Cunit és un dels municipis amb les platges més malmeses, ja que any a any estan perdent molts metres i reclama urgentment mesures per aturar aquest retrocés. En aquest sentit, l’Ajuntament ha recordat que vol que la dàrsena de Cubelles desaparegui parcialment -treure-la tota diuen que seria molt perjudicial per les corrents marines- i també reclamen que Endesa repari els espigons que va posar al municipi quan va aixecar la central. Especialment Carreras ha fet èmfasi en aquesta darrera qüestió, ja que afirma que les actuals esculleres han perdut eficàcia.

L’alcaldessa ha recalcat que les platges són un element fonamental del turisme, que és la principal activitat econòmica d’aquest municipi del Baix Penedès. «Vivim del turisme, i sense platges no podem fer res», s’ha exclamat.

Carreras també ha lamentat que no hi hagi un posicionament unitari entre Cubelles, Cunit i Calafell sobre quina és la millor opció de futur per la dàrsena de l’antiga central tèrmica, però ha insistit que la situació del seu municipi és la més delicada. Considera que aquesta falta d’unitat -Cubelles i Calafell volen treure la dàrsena sencera- juga a la contra a l’hora de pressionar al Ministeri per a què decideixi què vol fer.

Mentrestant, l’alcaldessa de Cunit ha dit que treballaran amb la Direcció General de Costes i l’Ajuntament de Calafell per signar un conveni que els permeti fer un trasvassament puntual de sorra aquest estiu. Carreras insisteix, però, que aquesta solució no exclou la necessitat de resoldre l’actual sistema d’espigons i de demolir parcialment la dàrsena cubellenca.