Els Nens del Vendrell entreguen la medalla d’or a Marcel·lí Güixens

Els Nens del Vendrell concediran la medalla d’or al membre Marcel·lí Güixens. En l’última Assemblea Ordinària de la colla castellera del Vendrell es va decidir, per unanimitat, entregar aquest guardó a Güixens, el «mític casteller». Des de l’entitat apunten que el fet de presentar aquesta proposta va ser «un moment especialment emotiu».

Aquest reconeixement dels del Vendrell només ha estat atorgat en dues ocasions més. En concret, han rebut la medalla d’or Jan Julivert (1976) i Emili Miró (1991). Per tant, aquest lliurament serà «un fet històric» per a l’entitat castellera.

Des de la colla destaquen que el Marcel·lí o Marcelino, com popularment se’l coneix, ha vestit la camisa dels Nens del Vendrell de manera ininterrompuda durant més de 78 anys, des de l’any 1945 fins a l’actualitat. Marcelino ha estat cap de colla en tres ocasions: des de 1978 fins al 1980, des del 1984 al 1988 i, finalment, des del 2000 fins al 2002.

Alhora, els del Vendrell recalquen que «sempre ha estat present en moments molt complicats per a la colla, en què no era gens fàcil assumir aquesta responsabilitat». En aquesta línia, la colla castellera insisteix en el fet que Marcelino «sempre ha estat disposat a ajudar la colla de manera generosa com a casteller, projectant-ne els valors –força, equilibri, valor i seny– i la importància en la història castellera».

És per tots aquests motius i també per «la seva entrega incondicional i generosa» l’ha fet mereixedor d’aquesta medalla així com d’altres reconeixements de l’entitat, com la medalla d’argent dels Nens del Vendrell. Marcelino també va rebre, l’any 2011, el Premi a la Trajectòria Casteller que atorga la Revista Castells i, a més a més, disposa d’una entrada biogràfica pròpia a l’Enciclopèdia castellera. Concretament al Volum 7. Diccionari biogràfic des dels inicis a l’any 2000 (Ed. Cossetània, 2021).

La colla castellera del Vendrell celebra aquesta entrega diumenge a les 12 del migdia al Museu Deu (Plaça Nova, 6) i avança que «serà un esdeveniment de transcendència en la història dels Nens del Vendrell i del món casteller» i, per aquest motiu, apunten que està obert a tothom qui vulgui compartir aquest moment tan especial per a la colla vendrellenca.