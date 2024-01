Els Pastorets del Vendrell encaren la recta final de les representacions a Catalunya

Els Pastorets sempre són una cita clau al calendari. Els del Vendrell van donar el tret de sortida ahir, encarant la recta final del calendari de les representacions a Catalunya. Així i tot, el Vendrell gaudirà de quatre representacions els dies 21, 27 i 28 de gener i el 4 de febrer al Teatre Municipal Àngel Guimerà.

Enguany l’entitat celebra els 58 anys d’escenificacions ininterrompudes dels Pastorets llevat de l’any 2021, que arran de la covid no es van representar, si bé es va dur a terme un projecte alternatiu. Quant als Pastorets Infantils-Juvenils, enguany fa 20 anys de la primera representació. En l’últim butlletí de l’entitat, el president, Pep Bargalló, afirmava que en aquest vintè aniversari es celebra un projecte que «sembla que tindrà continuïtat i proporcionarà un bon planter als Pastorets del Vendrell».

Bargalló va insistir que «cal continuar mantenint les tradicions centenàries, com els Pastorets, i que la gent aposti per la cultura de casa nostra, ja que això ens donarà a entendre que anem pel bon camí, que la tradició per la qual apostem encara està vigent i que hem de continuar potenciant-la».