El Vendrell tramita més d’una sanció diària per incivisme

La regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell ha presentat el balanç de les actuacions de la policia local realitzades durant el 2023. Les sancions relacionades amb l’incivisme tramitades al llarg de l’any han estat 369, és a dir, amb una mitjana de més d’una diària.

Segons ha explicat el regidor Christian Soriano, les molèsties per soroll han estat les denúncies m´s tramitades, amb un 32% del total. Li segueixen les denúncies per actuacions incíviques mediambientals, com ara abocaments il·legals, miccionar al carrer o llençar la brossa fora de lloc. Les sancions en aquest àmbit van representar un 27% del total. Un 21% van correspondre a sancions vinculades amb els animals, com no tenir-los censats, anar sense el xip corresponent o gossos potencialment perillosos sense lligar.

Des del consistori vendrellenc explicaven que, altres motius de sanció han estat, amb un 9%, l’ocupació de la via pública sense permís (sacs d’obres, terrasses, acampar, etc.); amb un 6%, els relacionats amb vehicles (tots els casos són per un ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat); amb un 3%, el consum de begudes alcohòliques a la via pública, i amb 1%, els relacionats amb activitats econòmiques.

Soriano afirmava que una de les prioritats de l’Ajuntament en aquest mandat, «és la d’augmentar la presència policial als nostres carrers per intensificar la lluita contra l’incivisme». I afegia que, «aquests resultats demostren que la millor via per tenir un Vendrell més cívic és perseguir a aquells que degraden i embruten els nostres carrers i així ho seguirem fent».