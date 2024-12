Kenneth Martínez: «Guanyarem 4 hectàrees de parc i un passeig fluvial al nucli antic. És una revolució»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Han presentat el projecte de renaturalització de la Riera de la Bisbal. En què consistirà?

«Ampliarem la llera perquè tingui més cabal i, per tant, reduirem el risc d’inundacions. Els treballs, a més, ens permetran crear un passeig fluvial que integrarà la riera a la ciutat, com una zona verda. Amb aquesta actuació, ocuparem part del que ara és via pública per a fer el talús natural propi d’una riera i, gràcies a la secció en U, quedarà molt més integrada a la trama urbana, ja que no hi haurà un mur de formigó que l’aïlli».

Aquest projecte està molt vinculat amb el futur Parc del Botafoc. Com avança?

«S’està redactant el projecte, que estarà acabat a principis de 2025. Un cop el tinguem, el presentarem en algunes convocatòries de subvencions per aconseguir finançament i executar-lo més ràpid. La nostra idea és que les àrees urbanes tinguin més zones verdes de qualitat per al lleure i l’oci. És més una revolució que no només una transformació perquè passarem de no tenir zones verdes de qualitat a guanyar 4 hectàrees de parc i un passeig fluvial i tot al bell mig del nucli antic del Vendrell».

A banda, aquest mes s’han iniciat les obres de recuperació de la zona humida de les Madrigueres.

«Les Madrigueres és un dels últims espais naturals a peu de platja que no ha estat ocupat pel turisme. Són 30 hectàrees de zona humida –la més gran de la Costa Daurada– amb una gran biodiversitat. Ara mateix, l’espai està tancat, però ja han començat les obres de naturalització, que executa la Generalitat. Els treballs permetran conservar i protegir flora i fauna, però també suposaran la creació d’alguns camins de fusta i d’alguns miradors a les llacunes, que ens permetrà fer-nos una idea sobre com era el litoral mediterrani abans del boom del turisme».

I pel que fa als treballs al Riuet de Coma-ruga?

«Es tracta d’una intervenció molt significativa, no pel seu cost econòmic, que és molt més reduït en comparació amb la resta dels projectes que hem parlat, sinó pel que significa el Riuet. És el cor de Coma-ruga, la seva raó de ser, ja que es tracta d’un aflorament d’aigües termals a 50 metres de la platja que va ser el que va donar peu a la creació d’un centre turístic. En aquest cas, es reformarà el tram del passeig de Coma-ruga que passa pel davant del Riuet, es millorarà l’accessibilitat i la seguretat al Riuet, s’hi plantarà vegetació autòctona per a guanyar zones d’ombra i s’afavorirà la seva integració amb la platja».

Aquest projecte està relacionat amb la regeneració de l’ecosistema dunar de les platges?

«Sí. A les platges, estem deixant uns metres de reserva entre els passejos i la part més pròxima al mar perquè es vagin recuperant les dunes, que ens permetran captar i consolidar de sorra i, a la vegada, recuperem el seu aspecte més natural».

Els pressupostos de 2025, contemplen un augment del 6% de les inversions. Més enllà de la Riera de la Bisbal, quines actuacions destacades faran?

«Continuarem esforçant-nos per guanyar més illes de vianants, amb la idea de pacificar les zones urbanes, posant pel davant les persones i la vida social i comercial. En aquest sentit, ja vam anunciar que faríem una actuació a l’entorn del Mercat Municipal perquè guanyi qualitat i que es converteixi en una zona més agradable per passejar i comprar. En els últims anys, hem guanyat molts metres de carrers i places per a vianants i continuarem en la mateixa línia per dos motius. En primer lloc, per potenciar la qualitat de vida, el comerç i el turisme. I, en segon lloc, per potenciar les centralitats urbanes i promoure la cohesió. Som un municipi que creix demogràficament de forma molt ràpida i ens calen espais urbans de referència que permetin a la població situar-se i que els facilitin la seva integració».

Per últim, han començat ja les obres d’ampliació de l’hospital del Vendrell?

«Si, ara mateix s’estan fent les obres d’excavació per a anivellar el terreny de la part posterior de l’hospital, que és on es construirà l’ampliació, i que quedi tot a la mateixa cota. Els moviments de terres s’allargaran uns quants mesos, perquè s’ha de salvar una altura de dos metres de terra i roca. El calendari fixa que l’edifici s’ha d’entregar el 2027 i que durant el 2028 s’equiparà. Després de la lluita, en el passat mandat, de tots els ajuntaments de la comarca per aconseguir l’ampliació, veure que els treballs ja han començat ens fa estar contents i satisfets».