Planifiquem bé l’educació a Tarragona
L’educació és un pilar fonamental de qualsevol societat. Per això, oferir una educació de qualitat per a tothom, i fins i tot al llarg de la vida, és fonamental per garantir un futur amb oportunitats, un pensament lliure, esperit crític i una base que permeti formar part d’una democràcia sana, respectuosa i igualitària. Tenir en compte la seva importància és el primer pas per construir un model d’educació pública just i equitatiu, a l’alçada de la ciutat de Tarragona.
Malauradament, alumnes, famílies i docents veuen com les administracions públiques no afronten la rellevància del sistema educatiu com es mereix. Cal canviar radicalment el tracte del Departament amb Tarragona en la preinscripció. S’ha de planificar amb criteris de demanda i demanda històrica perquè les famílies tinguin opció real d’escolarització desitjada. No es pot sotmetre-les a 6 mesos d’incertesa sense saber si obtindran plaça a l’opció preferida. Tractar l’educació des d’un full d’Excel fred és erroni, ignora variables cabdals i perjudica la comunitat: infants estudiant lluny de casa, plantilles inestables i projectes educatius enlaire.
L’anunci recent del tancament de línies d’I3 a l’Escola El Miracle i l’Escola de Pràctiques, poc abans de la preinscripció i després de portes obertes, és l’últim greuge. Tarragona és una ciutat dispersa amb nuclis de població diversos; el Departament ha de planificar-ho així. La baixa natalitat no ha de justificar tancar línies, sinó baixar ratios per millorar l’atenció. Tancar línies desestabilitza plantilles i frustra projectes. Cal baixar ratios igualitàriament entre escoles públiques i concertades d’un mateix àmbit, tenint en compte la matrícula viva que puja ratios justament.
Les conseqüències? Escoles es cobreixen ràpidament per germans amb prioritat, deixant la resta sense opcions. Solució: planificar amb temps, mantenir línies i evitar angoixa innecessària. Igualment, nodrir instituts amb línies suficients perquè cap alumne es quedi sense plaça a prop de casa. No pot ser que infants vagin lluny durant anys per manca de places i aquest any hi ha risc. L’antídot: escoltar la comunitat educativa, implicar l’Ajuntament i gestionar mirant territori i la demanda, no només números.
L’educació pública ha guanyat qualitat i demanda les últimes dècades. Atenguem famílies i docents amb decisions oportunes per fer-la un valor segur i accessible, sense excepcions. Així combatrem la segregació escolar i garantirem un futur digne, amb igualtat d’oportunitats. El futur que mereixen les nostres filles i fills, i la tranquil·litat de les famílies.