Altafulla mereix més
Altafulla necessita un canvi. Un canvi que ens torni a connectar amb el progrés. El progrés per a tothom, sense exclusions.
Des del PSC d’Altafulla ho tenim molt clar. I precisament per assolir-ho hem decidit impulsar un procés ampli de participació ciutadana per parlar amb els veïns i veïnes, amb les entitats i associacions, per detectar quines són les principals necessitats i prioritats del poble.
La nostra voluntat és que d’aquí surti la base del programa amb el que el PSC es presentarà a les properes eleccions municipals. Volem que sigui un programa que surti del carrer, construït des de baix, amb les vostres aportacions, anhels i reivindicacions. Estem convençuts que aquesta és la manera de construir l’Altafulla gran que tots i totes volem: el serveis municipals, com ordenem l’espai públic, millorem la convivència o oferim les oportunitats per la nostra gent jove i assegurem el futur del poble.
Per aquest motiu en les properes setmanes activarem tots els canals que estan a la nostra disposició per tal que ens pugueu fer arribar les vostres propostes: tant a peu de carrer, com també mitjançant els canals digitals i les xarxes socials del PSC d’Altafulla.
Perquè un poble amb tant de potencial com el nostre prosperi el primer que necessita projecte de futur.
No és hora de continuar mirant pel retrovisor, sinó de sortir de la confrontació estèril que no dona cap resultat positiu. Nosaltres apostem per l’estabilitat i el progrés sense bloquejar-nos en blocs tancats. Tots i totes som fills i filles d’Altafulla i entre tots i totes ens hem de posar d’acord per fer avançar el poble.
Si comparteixes aquest empeny de fer un poble millor et convido a sumar-te a l’onada pel canvi. El PSC té l’experiència política, la solvència institucional i la credibilitat que ens dona estar governant als principals ajuntaments del país per ser el pal de paller d’aquest canvi necessari. No anem contra ningú, som l’alternativa útil però sensata, sense apriorismes i sense vetos excloents.
Sí, podem millorar, sumar des del respecte per progressar tots i totes junts. El poble s’ho ha guanyat; ens ho mereixem i, sobretot, t’ho mereixes. L’Altafulla que somiem serà imparable.