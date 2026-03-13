La reducció de línies educatives, la segregació escolar
La segregació escolar continua sent un dels principals reptes del sistema educatiu català i és especialment visible en municipis com Tarragona. Segons la Fundació Bofill, la distribució desigual de l’alumnat entre centres evidencia que l’escola sovint replica les desigualtats socials existents, amb centres amb alta concentració d’alumnat vulnerable i altres més homogenis. Aquesta realitat no pot ignorar-se si es vol garantir igualtat d’oportunitats.
Els darrers ajustos en la ciutat, amb la reducció de línies d’I3 a l’Escola de Pràctiques i a l’Escola El Miracle, posen de relleu la complexitat de posar en pràctica polítiques contra la segregació. Tot i que es presenta com una mesura de planificació i equilibri, la manca de diàleg real amb les famílies i equips docents ha generat desconfiança i percepció de decisions arbitràries. Aquesta manera de procedir evidencia que les polítiques públiques no poden limitar-se a decisions tècniques: la forma en què es comuniquen i es consensuen és clau perquè siguin efectives i legítimes.
Reduir línies sense un procés transparent i participatiu corre el risc de perpetuar la segregació, en lloc de combatre-la. Les famílies poden sentir que se’ls limita la llibertat d’elecció i que es prioritzen criteris administratius sobre les necessitats educatives reals dels infants. Això posa en relleu una contradicció: mentre l’objectiu oficial és garantir equitat, la implementació pràctica pot reforçar la desconfiança i agreujar la percepció d’injustícia.
Ara bé, la lluita contra la segregació no pot limitar-se a redistribuir l’alumnat. Cal també una aposta clara i valenta per reforçar els centres d’alta complexitat amb polítiques educatives orientades a l’excel·lència. L’equitat real no significa rebaixar expectatives, sinó garantir que tot l’alumnat, especialment el més vulnerable, disposi de les millors condicions per assolir el màxim desenvolupament acadèmic i personal.
Això implica dotar aquests centres de més recursos humans i materials, reduir les ràtios per aula, incorporar docents experimentats i específicament formats per abordar l’àmplia diversitat cultural, social i lingüística, i garantir estabilitat en els equips educatius, dotant-los dels incentius necessaris i de la màxima flexibilitat en els criteris per aplicar les metodologies mes adients. Significa també impulsar estudis assistits, reforç escolar sistemàtic, programes d’acompanyament personalitzat i una oferta potent d’activitats extraescolars que ampliïn horitzons i oportunitats.
Convertir les escoles avui estigmatitzades en referents de qualitat educativa hauria de ser una prioritat estratègica. Quan un centre amb alta complexitat ofereix excel·lència pedagògica, innovació, suport intensiu i resultats contrastables, es transforma la seva imatge social. Les famílies no hi opten per obligació o per manca d’alternatives, sinó per convicció. Només així es pot trencar el cercle viciós que associa diversitat amb baixa qualitat.
Per superar aquestes tensions, cal una actuació decidida, planificada i transparent: reserva equilibrada de places, revisió estratègica de la zonificació i, sobretot, implicació activa de la comunitat educativa en les decisions. Però també i capdal un compromís pressupostari clar que situï els centres més vulnerables al centre de la política educativa, no a la perifèria.
Només així es podrà avançar cap a un model educatiu que no només redistribueixi alumnes, sinó que dignifiqui i enforteixi tots els centres, contribueixi realment a la cohesió social i a l’equitat, i compleixi amb la funció transformadora que l’educació ha de tenir.