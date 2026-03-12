El saqueo de Tarragona por las tropas napoleónicas (1811)

Creat: Actualitzat:

Tras leer esta excepcional novela histórica en catalán El Setge de Auda Gascón (Núria Abad Gascón), ganadora del XXXVII Premi de Narrativa Vila d’Ascó, y es novela histórica, dado que es un tipo de relato cuyo contexto se desarrolla en un momento histórico concreto y en ella es fácil diferenciar lo que el relato expone de real, ocurrido, y lo que es simplemente el recurso ficticio que la autora ha incluído en la novela por X motivos. Novela que me ha hecho recordar el libro Defensa de Tarragona en 1811 (Número 2, col·l «Pau de les Postals», Grafiques Gabriel Gibert, Tarragona1982) del siempre admirado profesor José Sánchez Real (1918-2008), pues ahí están los trece artículos que de abril a junio de 1981 publicó en las páginas de Diario Español, sobre las noticias que de Tarragona aparecían en la Gaceta y Diario de Valencia en aquellos días de 1811, referentes al sitio de Tarragona: «Se conocen detalles de lo que Tarragona sufrió en el ataque francés por el testimonio que queda de los que vivieron aquellos días en la ciudad, pero lo que ya no es tan conocido es la imagen que llegó al resto de los españoles», Sánchez Real dixit. Ambos textos coinciden en los acontecimientos puros y duros: una novela histórica, la primera, que debería traducirse, y un relato de hechos y acciones militares en crónica periodística, el segundo.

La novela histórica que nos ocupa, El Setge de Auda Gascón, nacida en Tarragona y profesora de un instituto de enseñanza secundaria, está escrita con prosa lírica ágil, sugerente y sugestiva, atractiva y provocativa, que suscita muchas ideas y más sensaciones, al igual que su anterior novela Nikola Tesla i els homes que no estimabaven els coloms (Cossetània, ) y también galardonada con el XXXII Premi Literari Vila d’Ascó) o la sorprendente y anterior a esta, La túnica de l’oblit [La túnica del olvido] (Silva, 2019). El Setge cuenta con una breve nota de la autora explicando el qué y el porqué de los hechos acaecidos el 28 de junio de 1811 y un epílogo justificación histórico militar de España. Mas una sorprendente bibliografía que ha sido utilizada para escribir la novela, una treintena de libros, artículos y documentos. De ellos me llama la atención los que hacen referencia a las sociedades secretas en España y los masones en la nobleza española. ¿Harina de otro costal o no?

Lo que no cabe duda y de ahí el título de esta reseña/crítica de El Saqueo de Tarragona es en lo que todos coinciden: el general francés Suchet, les había prometido a sus tropas tres días de violencia y saqueo si entraban a Tarragona y vencían las resistencia de sus tropas. Sánchez Real cita que «Suchet ha dado tres días de saqueo a sus soldados». Pero no solo esto, la novela de Auda Gascón también nos explica la huida de las grandes y nobles familias de Tarragona a Mallorca; del ordinario y su clero con el tesoro de la ciudad; de los militares y de qué les pasó a los que se quedaron en Tarragona, sin saber el porqué de la falta de ayuda; el porqué de los ingleses atracados en el puerto y sin intervenir apenas y demás dudas que te asaltan al leer tamaña novela. ¿Tal vez la masonería francesa, creadora, y la joven masonería española, incipiente, tuviesen algo que ver en todo? Es una novela que acerca el pasado, encandila el presente e interpela al futuro.

El qué y el cómo de la actuación de Senén de Contreras; la del gobernador José González, protagonista inquieto; la del marqués de Campoverde, cobarde que no defendió Tarragona, la del temeroso O’Donell, quien tampoco la defendió; la del brillante Antoni de Martí i Franquès, entre otros, y también está La Mudeta, una novicia, que le da chispa a la novela con final sorprendente. Y se recorre en esta historia la actuación de unos y otros, desde El Serrallo al fortín de la Oliva, de Orleans, del Francolí, se reconocen calles y lugares de la Tarragona de principios de siglo XIX, hospital Sant Pau i Santa Tecla, operativo aún en la actualidad; y el palacio del Cambrer y el Pla de la Seu. Es un viaje en el tiempo alucinante con muchas preguntas sin respuesta; pero donde también hay lugar para el amor y la esperanza. No tanto en los curas y frailes católicos, ni en los militares españoles ni franceses, y sí en la hombría y gallardía de algunos civiles cultos: José González, Antoni Martí, entre otros. De aquellos tiempos debe venir esta copla: Tarragona qué tienes dentro,/ entre curas y frailes/ un regimiento. Lo que sí es cierto es que esta novela, El Setge, bien se podría llevar al cine, o ser una serie de televisión, que también.

El Setge, que enriquece y otorga vitalidad a nuestra actualidad, nos hace ver que no porque les convenga les pertenece, se abre con dos brillantes y señeras citas de la polaca Olga Tokarczuk y de la canadiense Anne Carson, sobre lo que nos supera y el oxímoron que es escribir con placer de lo más trágico. Y a destacar los inteligentes y breves textos pedagógicos que tienen algunos capítulos de la novela, que es verdadera prosa poética, algunos casi rozando el poema en prosa. Y es que una ciudad sitiada se erosiona lentamente y aparece lo mejor y peor de cada persona, en esa tragedia que les toca vivir. En esa ambigüedad de la historia de los acontecimientos que condujeron al saqueo de Tarragona por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Creo sinceramente que la historia tiene una deuda con Tarragona. Lean está novela, sin temor ni temblor, les abrirá los ojos, personas lectoras. A mí me ha llevado hasta el Saco de Roma en 1527, por parte de las tropas de Carlos V, que humillaron a Roma. ¡Fue una primavera cruel en ambas ciudades, sin ir más lejos!

Por cierto, este sábado, día 14, a las 19 horas se presenta esta novela, El Setge, en el Centre Cultural Antic Ajuntament de la ciudad, C/ Major 41.