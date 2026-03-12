El meu gat i jo
Una lectura perversa de la Bíblia (I)
Estava un servidor fa uns dies amb Mixeta, Boni i Bonic a la biblioteca que em tenen «okupada», quan, de sobte, la primera va preguntar: «Heu vist l’esperpent del despatx oval de la Casa Blanca, amb un Donald Trump, amb els ulls tancats i assegut davant la seva taula envoltat de pastors protestants, tocant-lo i imposant-li les mans per donar-li energia positiva?».
Tots a cor diguérem que sí i Bonic va preguntar: «Qui era aquella dona vestida de vermell que semblava portar la veu cantant?»
La Boni, que està sempre molt ben informada, va respondre: «És la «pastora» Paula White-Cain, la responsable de l’Oficina de la Fe (que fins i tot això tenen a la Casa Blanca, a més de cortines daurades). És una figura coneguda per ser la consellera espiritual de Donald Trump des de fa molts anys i per les seves controvertides idees, especialment la defensa de l’anomenat ‘Evangeli de la Prosperitat’».
«Què és això?», va preguntar, encuriosit, Bonic.
«Això té pinta de ser ben poc evangèlic!», va fer un servidor.
«Tens raó -digué Mixeta-. Per dir-ho suaument, és ben poc evangèlic i molt allunyat del missatge tradicional del cristianisme. Fins i tot, com veuràs, hi ha qui el considera una autèntica heretgia. Us poso una mica en context. Aquesta és un corrent teològic que va néixer als Estats Units i que bàsicament ve a dir que la riquesa material i l’èxit econòmic són una mostra del favor de Déu. Segons aquesta idea, si ets un bon creient, Déu vol que siguis ric i pròsper. I a l’inrevés, la pobresa es pot arribar a veure com un ‘signe d’impietat’ o de manca de fe.
«Refoina!», diguérem tots a cor novament.
«Per entendre’n les implicacions –va prosseguir Mixeta–, fixeu-vos en aquests tres punts, que són els que fan que sigui tan polèmica: 1) La riquesa com a mesura de la fe: Sosté que la prosperitat econòmica del creient deriva directament de la voluntat de Déu. Arriba un punt que la quantitat de diners es pot arribar a fer servir com un ‘criteri per mesurar la fe’ d’una persona. 2) La lògica de la inversió: Alguns dels seus predicadors, com el telepredicador Ken Copeland, arriben a dir que la relació amb Déu és com una inversió que ofereix un rendiment millor que cap banc del món. Ho veieu? És com traslladar les lleis del mercat a la vida espiritual. 3) La pràctica de les donacions: Aquest és el punt més delicat. Es demana als fidels que facin donatius (‘sembrar llavors de benedicció’ en diuen) amb la promesa que Déu els ho retornarà amb escreix en forma de diners o benediccions materials. Hi ha casos documentats de peticions molt concretes, com oferir 1.144 dòlars per rebre una ‘llavor de resurrecció’ o 1.000 dòlars per aconseguir ‘set benediccions sobrenaturals’.
«Refoina i refoina», va fer el nostre cor.
«I aquí és on ve la contradicció més gran amb l’ensenyament cristià de tota la vida –va reflexionar Mixeta–. Com molt bé diuen els teòlegs i crítics, aquest missatge topa de ple amb paraules de la Bíblia que tots coneixem: ‘És més difícil per a un ric entrar al Regne del Cel que per a un camell passar pel forat d’una agulla’. Fixeu-vos: les ensenyances tradicionals parlen de la benedicció dels pobres i dels perills de la riquesa. En canvi, aquest corrent, que la historiadora calvinista nord-americana Kristin Du Mez diu que ha calat molt en cert cristianisme americà, sol anar de bracet de polítiques que s’oposen a les ajudes públiques per als necessitats. Els pobres, sota aquesta òptica, serien “indignes i culpables de la seva pobresa». Aquesta manera de pensar, que el teòleg catòlic Juan José Tamayo defineix com “una de les expressions més crues de l’aliança entre el neoliberalisme econòmic, l’ultraconservadorisme polític i el fonamentalisme religiós”, està molt lluny del missatge original de l’Evangeli. Altres comparen aquest sistema amb un ‘sistema de Ponzi de la fe’, una estafa piramidal on els diners dels nous fidels paguen les promeses fetes als anteriors. Els han venut una teologia que posa els diners al centre, i això, des del punt de vista de l’Evangeli de Jesucrist, és una aberració.