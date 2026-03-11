¿Cuaresma vs Ramadán?

Creat: Actualitzat:

Diversos medios locales se han hecho eco ayer viernes de la sierra de la primera pierna de la Vella Quaresma en la plaza de las Peixateries Velles de Reus. Para poder profundizar en el conocimiento de esta figura, la Vella Quaresma, cabe recordar que se trata de un icono tradicional que dibuja a una mujer entrada en años con siete piernas, cada una representando las siete semanas de ayuno y abstinencia desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. A modo de calendario, se recorta una pierna cada semana para contar los días que faltan para Semana Santa, representando la moderación y austeridad, a menudo llevando un bacalao y verduras. En las notas informativas, se recuerda al lector interesado que la última pierna se serrará el Miércoles Santo, 1 de abril, a las 12 del mediodía, en un acto abierto a la ciudadanía en la misma plaza de las Peixateries Velles.

La coincidencia este año del inicio de la Cuaresma cristiana con el comienzo del mes sagrado para los creyentes en el Islam del Ramadán el pasado 18 de febrero nos ofrece una excepcional oportunidad sin duda para compartir aspectos relacionados con la comprensión y compasión que forman parte de la esencia espiritual de ambas religiones que, admitámoslo, son “similares, pero diferentes”, titular entrecomillado que propongo para esta reflexión sobre estas dos religiones que, en el caso de la ciudad de Reus, coexisten tímidamente pero con una visibilidad tangible que la demografía de la capital de Baix Camp deja patente.

La mayoría de los católicos y otros cristianos que provienen de tradiciones litúrgicas cristinas saben qué es la Cuaresma. En términos generales la Cuaresma se define como un período de penitencia anual en el que se les anima a renunciar a cosas, rezar más, aumentar sus limosnas y realizar más obras de caridad. Es cierto que la Cuaresma ha perdido parte de su antigua fuerza penitencial, pero, a pesar de los cambios en la observancia externa, sigue siendo para muchos un tiempo para practicar la profunda reforma de vida que los Evangelios llaman arrepentimiento.

Copio-y-pego un punto específico sobre esta cuestión, elaborado por John S. Dunne, profesor de teología de la Universidad Nôtre Dame, que tal vez pueda ayudarnos a comprender dónde se halla la similitud a la que me he referido más arriba: «El llamado al arrepentimiento en el cristianismo y el islam se debe en parte a su identidad compartida como ‘religiones abrahámicas’. Junto con el judaísmo, el cristianismo y el islam remontan sus orígenes a la experiencia mística transformadora y la posterior búsqueda religiosa de Abraham, un peregrino del desierto que aparece en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el Corán, el libro sagrado del islam que, según los musulmanes, Dios reveló a Mahoma, el profeta mayor del islam».

Por otro lado, lo que la mayoría de los cristianos saben sobre el Ramadán —que dura un mes e implica ayuno— y sobre el islam proviene de los medios de comunicación populares, fuentes conocidas por resaltar los conflictos y exagerar las diferencias entre las religiones en lugar de señalar lo que tienen en común o cómo podrían complementarse. Y, aunque sea gracias a experiencias personales, me gustaría invitar a quien no lo haya hecho todavía a participar de un iftar, la cena diaria que rompe el ayuno durante el Ramadán. Todas las mezquitas suelen invitar a los cristianos a compartir estas cenas diarias durante el mes de Ramadán con el fin de conocerse y comprenderse mutuamente. Fue en uno de mis anteriores destinos como diplomático, en Arabia Saudí, donde pude conocer y disfrutar de esas cenas diarias. También empecé a comprender cómo el cristianismo y el islam necesitan mutuamente equilibrar los extremos fundamentalistas, potencialmente letales y exagerados, hostiles y aislantes que acechan en la periferia de ambas religiones. Me gustaría suscribir lo que el profesor John S. Dunne citado dice al respecto: «Los cristianos necesitan que los musulmanes les recuerden la dimensión trascendente de nuestra experiencia de Dios, y los cristianos, gracias a nuestra creencia en la encarnación, pueden ayudar a los musulmanes a mantener los pies en la tierra. De esta manera, nuestras religiones pueden hacer más que competir entre sí: pueden complementarse y corregirse mutuamente».

¡Feliz Cuaresma! y ¡Ramadán Mubarak!