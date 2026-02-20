Señores del PP: ¿De verdad vamos a volver al 36?

Creat: Actualitzat:

«Las quiere restringir (las redes sociales) porque lo que la gente joven le dice (al presidente Pedro Sánchez) es que lo quieren ver colgado de un pino». Es alguna de las brutalidades que dijo uno de los ‘activistas en redes sociales ’vinculados a la extrema derecha -no hace falta decir el nombreinvitado a participar en el acto final de campaña del PP en Aragón en las elecciones autonómicas de hace unos días.

No era un lapsus lingue… más bien era uno más de los insultos, burlas y comentarios despectivos dedicados a la candidata socialista o a lideres progresistas del tipo ‘Pili Juerga’, ‘el orangután’, ‘simio’, etc. Repito, todo ello dentro del marco del acto final de campaña del PP…

Preguntado al respecto, el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, destacó que el líder ultra tiene su ‘agradecimiento’ y el de miles de españoles más por ‘su valentía y arrojo’. Una valentía tal que pone en boca de una supuesta voluntad de la juventud lo que, sin duda, debe ser su deseo más íntimo, digo yo.

Antes estos hechos, literalmente, sin precedentes -no ya como joven socialista sino como demócrata- me pregunto: ¿Cómo la derecha ha normalizado estos mensajes, no ya de desprecio, sino de odio? De odio puro. ¿Dónde está el límite moral? ¿Por qué el PP se obstina a seguir la estela de Vox en esta estigmatización permanente a todo aquel o aquella que se identifique con los valores democráticos y progresistas de la izquierda?

Porque, repito, no se trata de un hecho aislado. En el mismo acto ‘actuó’ un grupo musical -permitidme que también omita el nombre- que saltó a la fama digital al participar en conclaves de la extrema derecha. En tales concentraciones cantaban el tema ‘vamos a volver al 36’ que incluye frases del tipo ‘la izquierda va a gobernar, la dictadura va a empezar. Somos la resistencia, ¡somos fachas!’, etc.

Vamos a volver al 36…. Me dirijo a la gente joven, de mi edad, a quién esto de ‘vamos a volver al 36’ le suene únicamente a un parte del programa de bachillerato. En 1936 hubo unas elecciones generales en España que ganó una coalición de partidos de izquierda. Lejos de aceptar el resultado electoral la derecha impulsó una trama que desembocó en un golpe de

Estado militar que, al fracasar parcialmente por la resistencia popular, acabó en una guerra civil que duró casi tres años. La guerra y la postguerra fueron un auténtico horror. Nunca en toda la historia de España se asesinó a tantos españoles como durante la Guerra Civil y la dictadura que se impuso luego a sangre y fuego en el país. Baste decir que más de 153.000 personas fueron fusiladas por el franquismo, durante años y años.

¿Vamos a volver al 36?... ¿Sí?, ¿seguro? ¿Quién con un mínimo sentido de la moral puede desear tales cosas? ¿Cómo el principal partido de la derecha -un partido que se define como democratacristiano- puede tomar tal deriva? ¿Para intentar integrar el auge de la extrema derecha a su electorado? Pues se equivocan. Comenten un grandísimo error político…

No podemos responder al odio con más odio. Nadie que sienta los valores democráticos puede desear volver al 36, ni que sea metafóricamente. Ante tanto ruido, ante tanta miseria ética, ante tanto odio literal tened la seguridad de que el socialismo democrático continuará siendo el dique de contención que impedirá que gente que desea poner el reloj de la historia en modo 1936 vuelva a tener responsabilidades de Gobierno en nuestro país.

Una de las chicas asesinadas por el franquismo, Julia Conesa, de 20 años, dejo escrito lo siguiente: ‘me matan inocente, pero muero que como debe morir una persona inocente, sin odio.’ Toda una lección… Porque mientras, como dijo el poeta, haya una conciencia lúcida y una niña se disponga a abrir un libro, el fascismo no pasará.