Catalans, no ens deixem trepitjar!
Estimats amics i amigues, avui us escrivim des de França i ho fem amb el cor trencat. Mixeta està que treu foc pels queixals i no cal dir la Boni i el Bonic, després d’escoltar les bajanades del senyor batlle de Perpinyà. Que què ha dit? Que els idiomes locals («patois» com diu ell, és a dir, el català, l’occità, el bretó, el cors, etc.) són un perill per al francès. No sé quin perill! Perquè el treball de menystenir aquestes llengües durant més de tres-cents anys ha donat els seus fruits: gairebé han desaparegut i són residuals.
Des d’aquestes pàgines volem fer una crida per evitar que ens passi el mateix aquí. Imperceptiblement (o no tant) el català és bandejat de tots els àmbits de la nostra vida. Ja n’hi ha prou de ser políticament correctes i de passar per maleducats si ens adrecem a algú que no el parla i no canviem immediatament a la seva llengua. I nosaltres quatre (Mixeta, Boni, Bonic i un servidor) pensem que el maleducat és qui, vivint a Catalunya, no fa el mínim esforç d’entendre la nostra llengua.
TV3 i Catalunya Ràdio (o 3Cat com es diu ara) haurien de ser un vehicle per dur el català a tots els àmbits i no deixar que el castellà o l’anglès, a poc a poc, vagin omplint tot l’espai. Per altra banda, no es pot admetre de cap de les maneres l’afirmació d’alguns politicastres que el català posa en perill l’existència del castellà... i menys la de l’anglès. Al cap i a la fi, el català és una llengua romànica i, per tant, propera al castellà, amb qui comparteix munió de paraules. Resulta curiós veure com alguns s’enfaden per la retolació d’algun comerç en català i no diuen ni piu de la invasió de l’anglès. Per què no es queixen del «Black friday», «Connecting people» i coses per l’estil? Com si aquí tinguéssim un nivellàs d’aquesta llengua!
I, ja que estem parlant des de França, resulta indignant veure com el «monsieur» Macron es rebaixa parlant en anglès amb l’amo, vull dir «mister» Trump. Que prenguin nota els polítics occidentals dels dimonis, vull dir dels senyors Putin i Xi Ping, els quals, malgrat parlar perfectament l’anglès, quan es troben amb Trump se li adrecen en rus o en xinès a través dels intèrprets!
I, una cosa més, els qui els molesta el català, que primer aprenguin millor la seva llengua, que la destrossen. No passi com amb el «senyor» (per dir alguna cosa) Alvise, el cap de colla de «Se acabó la fiesta», que, arran del dissortat accident d’Ademuz, es despenja amb un «Sabotear los trenes es un derecho constitucional». Davant una frase com aquesta, només hi ha dues possibilitats: o és un delinqüent o és un ignorant. Si per «sabotear» vol dir el que vol dir aquest mot, què espera la Fiscalia per empaperar-lo i aclarir si ha tingut alguna cosa a veure amb les desgràcies ferroviàries? Si per «sabotear» volia dir «boicotear», que s’apunti a algun curs de castellà, que prou n’hi ha. Un ignorant d’aquest calibre pot tenir un seient al Parlament Europeu?
Amics i amigues, no ens deixem trepitjar. No sigui que, de tan bons, un tros a l’olla! Ah, i si voleu posar una mica d’intel·ligència a les vostres vides, poseu-vos en contacte amb bigotisdepica@gmail.com i adopteu un mixo/a (i millor dos que un) dels molts que acullen. Ens ho agraireu!