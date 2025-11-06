El banc de Gaudí
Al llarg de la meva vida, he col·laborat molt amb Reus. Hi he construït més de 400 pisos. He estat a la Cambra de Comerç, al Gremi de la Construcció, al jubilar me , vaig poder dedicar-me a conèixer i aprofundir en la vida de un geni reusenc con era l’Antoni Gaudí, tot això em va apropar al Sr. don Juan Bassegoda, arquitecte i director de la Reial Càtedra de Gaudí, i al morir, em va fer el fantàstic regal de deixar-me hereu de tots els seus béns sobre el geni.
Tinc part de propietat del banc de pedra artificial de la Casa Larrard i documentació de Gaudi, de fet amb el govern municipal d’aquell moment, ja teníem un tracte, l’alcalde Lluís Miquel Pérez , interesat també, perquè el banc es quedés a Reus, estàvem disposats a acceptar les condicions que anessin bé a l’Ajuntament, i fins i tot, la Diputació de Tarragona, estava disposada a fer una aportació perquè fos possible, però amb el canvi de govern, i l’arribada del Carles Pellicer i Alícia Alegret, tot això va quedar amb res, perquè em van dir que no valia res. Evidentment, em vaig enfadar, i vaig intentar de totes maneres que es quedés a Reus, però no hi va haver manera.
Amb el govern d’ara, entra l’alcaldessa Sandra Guaita, novament es veu que un regidor ha dit que el banc no és de Gaudí. Però què diu? Hi ha documentació certificada de la Generalitat en què es menciona que aquest banc de la casa Larrard forma part del patrimoni cultural català!
Però tot això no es nou, ja el mateix Gaudí es va disgustar molt amb Reus. Havia de fer la façana de Misericòrdia i li van rebutjar. A Can Vicens, Barcelona, va construir La font de Can Vicens, important, gran, maca. L’Ajuntament d’allà va expropiar els terrenys i el Sr. Don Juan Bassegoda va elaborar-ne el plànol i va venir a muntar-la a Reus, davant del Mas Carandell. La vaig arribar a fotografiar. Una setmana més tard, la van tirar a terra.
Reus ha tingut tres ocasions per tenir un Gaudí autèntic. Misericòrdia, la font, i ara el banc. Com pot ser que una ciutat que té el privilegi i s’enorgulleix de ser la ciutat on va néixer l’arquitecte més famós i important de tots els temps, no tingui ni vulgui tenir res d’aquest? Jo, ho he volgut proporcionar, però no em fan cas, per això denuncio públicament que l’Ajuntament de Pellicer i l’actual no estan interessats en Gaudí.
Ara volen fer l’Any Gaudí, volen fer una festarda. Què faran si Reus no té res de Gaudí? Podríem tenir obres importants, però no.
Com a copropietari del banc, estic retenint-lo, de moment, però no sé si ho podré fer gaire més temps. Tenim ofertes de l’estranger per quedar-se el banc. Jo, com a reusenc i constructor, vull que es quedi a Reus, i faig una crida a l’Ajuntament a parlar-ne, però si no em responen, no tornaré a intentar-ho i constarà que aquests governs, un cop més, no estan a l’altura, ni amb els ciutadans, ni en conservar la memòria i obra històrica dels mateixos.