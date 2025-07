Desinformació i Codi Penal

Creat: Actualitzat:

L’accés a múltiples canals informatiu és un fet que, objectivament, hauria de ser garantia de llibertat, malauradament, la cosa es complica quan una part de les noves que ens arriben, el que pretenen és ‘desinformar-nos’ via ‘falsedats’ manifestes, és a dir, el nostre dret a ‘conèixer’ és manipulat en funció d’interessos foscos que el que volen és decantar l’opció de triar, a tots els nivells, amb el que això comporta en incidir en l’opinió individual i pública, amb finalitats, massa vegades desconegudes o, en tot cas, fora del raonament lògic i sense condicionants aliens.

Si busquem una anàlisi jurídica del que esmento, la cosa no és tan fàcil com podem pensar, ja que ens trobem, en una amalgama de drets que es poden veure condicionats si no es fa el que toca de manera correcta i amb un esforç de garantia cap a altres puntals del nostre sistema democràtic, per una ciutadania que ha de poder decidir de manera lliure.

Els conceptes ‘llibertat d’expressar-se u opinió’ són una referència obligada intocable, ara bé, el problema es produeix quan s’han de posar límits a aquests, especialment quan poden atemptar a altres drets, també fonamentals, especialment aquells que fan referència a la mateixa dignitat personal i, per tant, és aquí on s’han de fer els esforços per conquerir una normativa que posi límits lògics a uns i altres.

No tinc cap dubte que la globalització informativa és un fet consolidat, que ens permet conèixer el que succeeix al món de manera automàtica, i el que suposa prendre opció i opinió respecte a cada fet ‘global’ que, de manera directa, ens posicionarà als efectes que calguin, avui les noves tecnologies, via internet, fan que les comunicacions siguin un concepte fora de discussió, per tant, la novetat que tot això suposa, exigeix adaptacions legals urgents, si no volem que ‘l’anarquia informativa’ ens passi per sobre.

És evident que s’han fet esforços d’adaptació a la nova realitat, però no oblidem que, ara mateix, ‘la desinformació’ és una evidència, on les noves falses no interessades comporten un marc que el que porta és la desconfiança induïda, davant una incapacitat manifesta per posar els frens que calguin; però és que a més, a vegades, fins i tot, des dels mateixos poders públics, també s’opta per la via de la tergiversació, si els hi és favorable, en funció d’una manipulació que no haurà d’acceptar-se; per tant, és cert que es fan esforços per frenar aquesta manera d’actuar, que l’únic que té és ser garantia de polarització social, però sobretot de posar en dubte unes ‘institucions’ que es veuen superades, per una actuació limitada a la tasca administrativa, sense ser capaços de fixar una línia també de caràcter penal, amb totes les conseqüències, cap aquells que amagant-se en el dubte permanent dels poders legislatius, continuen fent la seva.

És evident que no és fàcil buscar l’opció d’un Codi Penal que doni resposta a la disbauxa existent, però el que sembla evident és la necessitat de consolidar determinades garanties per uns drets constitucionals com és la llibertat d’expressió i d’informació. No fer-ho consolidarà un espai negatiu, on tot és posat en dubte, vingui d’on vingui, amb un descrèdit compartit per tots els actors implicats des de les institucions públiques, fins als mateixos mitjans de comunicació i els seus portaveus, que es poden veure, exclusivament, com a part del problema i no de la solució.

La societat crispada que tenim, no crec que es pugui reconduir, si no és de manera conjunta, no s’arribaran a acords majoritaris per fixar les bases reguladores al màxim nivell, d’una evidència que no pot ser la garantia de desestabilització social que sembla que alguns busquen; és evident que es fa difícil, amb l’entorn que tenim, parlar de grans pactes a l’hora de delimitar el que parlo, més quan la crispació partidista s’ha convertit en una arma política a la qual sembla no es vol renunciar, ara bé, la inseguretat de ‘no fer’, suposa assentar socialment la impotència com una realitat compartida amb conseqüències inimaginables.

En definitiva, o som capaços de donar-nos unes normatives per fer front al problema, o no ens podrem queixar del que en si mateix comporta, respecte a una ciutadania farta de paraules i intencions però poc de capacitat de decisions de síntesis vitals pel nostre futur.