Europa
Amb el nou marc global en portes, crec que és vital la nostra vinculació a Europa com ‘salvavides’ pel que pot venir, però sobretot com garantia d’èxit en un nou món, diferent del que hem viscut fins avui, i on les prioritats, els conceptes i, especialment, els ‘centres de discussió’, es canviaran. Sembla que, ens agradi o no, entrem en una fase de nova realitat i la variació pot comportar ‘mutacions’ tan emblemàtiques que poden comportar l’aparició d’un nou model, ni millor, ni pitjor, però sí diferent, almenys d’entrada.
Davant el panorama explicat, podem optar per no fer res, esperant que passi el que hagi de passar, o garantir-nos un mínim protagonisme que, almenys, ens deixi opinar, encara que sigui de manera puntual, per tant, per sobre dels posicionaments induïts, els fets avassalladors i l’acceptació tàcita, ens pot quedar, com a mínim, la capacitat de ‘ser-hi’ o de veure’ns apartats definitivament.
Malauradament, aquest desig de sobreviure passa inexorablement per ser part de quelcom, que en els darrers temps, tampoc ha estat referència de coherència i unitat, ‘Europa’, com suma d’acords i interessos plegats.
Conseqüència del fet vital de perdurar, encara que sigui mínimament, ens trobem com l’eina ‘Europa’, té greus problemes de subsistència en si mateixa, i així, podem veure que constitueix un vincle amb poques fórmules unitàries; la inexistència d’un idioma comú acceptat per tots, independentment del respecte pels altres que conformen la pràctica habitual; la necessitat de sumar idees o el mateix acord de creences conjuntes; no són punts de trobada, sinó que, en si mateixos, constitueixen diferències evidents.
També, pel que fa a interessos generals, la cosa és complicada, ja que la mateixa idiosincràsia de cada país, fa que els punts prioritaris comportin diferències, a vegades difícils de superar; però és que a més, la pròpia visió del demà, també és diversa, depenent de la lectura individual, per no deixar de costat punts de referència com la ‘pròpia defensa d’Europa’, on la demagògia unilateral partidista, vol ‘dictar’, en funció dels interessos electorals puntuals, oblidant les necessitats urgents i inajornables. Com podem veure, ‘l’Europa’ que segurament, com en principi voldríem, es troba allunyada del que fredament es posarà de manifest en les evidències exposades.
No sé si és el moment de plantejar-nos fer un canvi en tot el que exposo, o podem continuar subsistint en els acords puntuals, fonamentalment de caràcter econòmic i financer, mantenint una burocràcia comunitària opaca, però amb costos cada cop més inassumibles, en funció d’una capacitat normativa majoritàriament en dubte a l’hora de la seva aplicació en tot el territori, i a una ciutadania farta d’intents reguladors absoluts.
És indiscutible que necessitem a la ‘comunitat’, una altra cosa és si estem disposats a perdre protagonisme com Estats de la Unió, en funció d’una urgència per constituir-se com un nou país, a tots els efectes.
Sembla complicat trobar les escletxes per buscar una renúncia al protagonisme individual, amb un Parlament Europeu que no estigui pendent del ‘xantatge’ de la ‘Comissió Europea’ que, el que vol és mantenir el seu pes i on la majoria dels països, el que desitgen és seguir fent la seva.
Malgrat les declaracions, titulars, articles, publicitat, etc., podem constatar que la nostra Europa es veu atacada des de si mateixa, de manera repetida, en funció d’un interès localista per preservar els seus poders al cost que faci falta; cada cop poden veure que quan canvia el model comunitari, és posat en dubte o, fins i tot, aparcat en funció d’interessos limitats a respostes unitàries interessades, com una manera d’actuar i perdurar, malgrat la inviabilitat futura d’aquesta.
Podem continuar incidint en aquesta evidència vigent, però el que passarà, sens dubte, és que la nostra supervivència es veurà superada per un ‘tsunami aliè’, al que solament, cada país, no podrà fer front. Fins i tot, les diferències entre Estats, entre ideologies, i ciutadans, no haurien de ser el fre que tenim, si realment, els nostres líders, estan per sumar o exclusivament per garantir-se la seva opció personal com fi de la gestió comuna i per la gent.
Ja sé que el tema és polièdric i amb un conflicte d’interessos enrevessat, on tots podem tenir part de raó, però veig vital buscar, de manera immediata, un debat realista que es pugui apropar a una nora Constitució europea, com a base primera per assentar uns ‘Estats Units Europeus’ sense límits; el demà és garantia de divisió, i el que és més evident, la fallida absoluta, on la ciutadania serà la gran perdedora en drets, però també amb inexistència d’esperança.