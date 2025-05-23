Opinió
Pública per a qui? La universitat tanca les portes al coneixement
Com que aquest any he decidit reconnectar amb mi mateixa i amb allò que m’apassiona, fa uns dies vaig anar a la Universitat de Barcelona. Volia informar-me sobre l’examen del nivell C2 de català, ja que havia estat estudiant d’aquesta institució i no sabia si m’hi podien facilitar l’examinació. També vaig voler saber si podia assistir com a oient a alguna classe. La resposta va ser un no rotund. Em van dir que “això” ja no es feia des de feia temps i no van mencionar que es tractava del Decret 534/2024. La fredor amb què es va gestionar la conversa em va deixar desconcertada. Vaig sortir-ne indignada. Veure com se’m tancava una porta als nassos amb una negativa tan seca i definitiva em va fer pensar: quan va deixar de ser el coneixement un dret per esdevenir un privilegi reservat a qui pot pagar?
Aquest episodi, que podria semblar anecdòtic, és en realitat un símptoma d’una deriva més profunda. La universitat, tot i dir-se pública, cada vegada està més lluny de ser-ho en sentit real. D’ençà aquell dia vaig decidir informar-me millor i vaig descobrir que aquesta restricció no és fruit d’una decisió puntual, sinó que està regulada pel Decret 534/2024 . Aquesta normativa restringeix l’accés lliure a les aules a persones no matriculades. El coneixement, que hauria de ser patrimoni comú, queda reservat a qui pot pagar una matrícula. I, sovint, pagar no assegura qualitat. Posant l’excusa de la seguretat, el control d’aforament o la qualitat docent, es tanquen les portes a persones que volen aprendre pel simple plaer de saber. I el més greu és que ho fa una institució que es defineix com a “pública” i que rep finançament de l’Estat amb la finalitat de garantir l’accés a tothom.
És pertinent recordar que el concepte “universitat” prové del llatí universitas, que significa “conjunt” o “totalitat”. Aquest mot remet a la idea d’un saber universal, compartit i integrador. Una institució que exclou persones interessades a formar-se sense cap pretensió acadèmica formal contradiu el sentit mateix del seu nom.
La universitat, tal com funciona avui, s’allunya d’aquests valors. Si restringeix l’accés a aquells que no poden pagar o que no busquen un títol, potser ja no hauria de fer servir els termes “pública” ni “universal”. El que cal és un canvi de paradigma: tornar a concebre el coneixement com un dret col·lectiu, i no com un recurs mercantilitzable.
Aquest episodi no és un cas aïllat. Forma part d’una tendència creixent en què valors com l’accés lliure, el pensament crític o l’educació desinteressada es van erosionant lentament. Mentrestant, la societat s’anestesia a base d’entreteniment banal, alarmisme mediàtic i una falsa sensació de llibertat. La premsa, en lloc de posar el focus en les retallades de drets o en l’exclusió educativa, omple titulars amb escàndols insignificants, por prefabricada i especulació. Sembla que el coneixement no és prou rendible com per merèixer atenció.
La lògica de mercat ha penetrat a les institucions educatives. Qui pot pagar, accedeix a titulacions, recursos i serveis. Qui no, queda exclòs. Les universitats actuen segons criteris de rendibilitat. La proliferació de màsters i postgraus de preus elevats, sovint més cars que un doctorat, n’és una prova. L’ensenyament esdevé una inversió, i el saber, un producte.
Ara bé, davant d’aquest escenari, cal desfer una confusió interessada: ser oient no competeix amb els estudiants oficialment matriculats. No interfereix en les seves avaluacions, no obté títols ni certificacions, no rep atenció tutorial. Només escolta, aprèn i respecta el ritme del curs. I, tanmateix, se li tanquen les portes. Alguns poden preguntar-se: què guanyen, doncs, els que sí que paguen? La resposta és clara: guanyen exactament allò pel que han pagat —títols, acreditacions, serveis i reconeixement institucional. L’orientatge no els treu res. No hi ha competència, ni invasió, ni perjudici.
A més, en una societat on moltes aules romanen parcialment buides, costa d’entendre que no es pugui fer espai a una persona que vol formar-se sense ànim de lucre. Aquesta exclusió no només és innecessària, sinó simbòlicament devastadora.
Reivindicar l’obertura d’aules no treu res a ningú. Al contrari, retorna sentit a les paraules “pública” i “universitat”. Una societat que limita el saber és una societat que renuncia a pensar, i a la llarga, a transformar-se. Obrir les aules també és obrir els ulls.