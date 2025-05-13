El fotògraf que pinta la biodiversitat del port
El 24 d’abril es va estrenar un nou espai expositiu promogut pel Port de Tarragona, gratuït i a l’aire lliure, situat al costat del Far de la Banya, amb la inauguració de Bioport. Biodiversitat de proximitat.
Una exposició de fotografies de natura, fruit de la paciència i la constància del fotògraf Ferran Aguilar, que durant els darrers quinze anys ha passat moltes hores –a primera hora del matí, durant el dia o a la nit– observant, càmera en mà, l’entorn de l’enorme espai portuari, que abasta des de la Pineda fins a la ciutat de Tarragona.
Ferran Aguilar és ambientalista i el millor fotògraf professional naturalista del Camp de Tarragona que, sense conduir –tot un repte!– fa fotografies d’espècies animals i vegetals a la seva Tarragona natal i arreu del món. Ell diu que pinta la natura amb la seva càmera.
Ara, les persones que caminen, patinen, corren o van en bici per la zona del port que porta fins al far de la Punta de la Banya reben una recompensa per l’esforç que fan al final del trajecte: poden aturar-se a contemplar unes belles fotografies.
I qui les contempli amb calma, a més de gaudir de l’art també pot reflexionar sobre la nostra relació amb la natura o sobre el canvi climàtic. Es poden veure moltes espècies d’ocells diferents o dofins a un espai industrialitzat i antropitzat com el Port de Tarragona? Com és que des de fa uns anys la tortuga babaua arriba a les platges de la Pineda, atapeïda de turistes, si no ho havia fet mai?
Les fotografies es mostren a l’aire lliure, com ho fan els éssers fotografiats: una parella de falcons que sembla que ens estan mirant amb curiositat, un blauet que ens enlluerna amb els colors vius del seu plomatge... I això té algun risc, com quan una gavina corsa, que passa volant per sobre de les imatges, s’apropa molt a mirar el retrat de la seva espècie i, satisfeta, deixa anar una cagada sobre la fotografia.
És una exposició de pura vida, com els escorpins que el Ferran guardava a l’estoig quan anava a l’escola o la quantitat d’animals salvatges ferits o malalts que rescatava i recuperava.