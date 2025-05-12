Hiperregulació - burocràcia - democràcia
Quan ens pregunten les raons del perquè de la pujada dels suports electorals, a opcions extremes, crec que una de les raons objectives és la mateixa desconfiança cap a una ‘democràcia’ que no sap corregir els seus defectes i que el que ha comportat és un increment desmesurat per una aposta, com és el tsunami de la capacitat legislativa en un interès, per part dels poders de torn, per intentar regular-ho tot, aparcant massa vegades, la mateixa llibertat entesa en si mateixa.
Crec que és una evidència inapel·lable que ‘la confiança de la gent’ està en permanent dubte, però és que, a més, l’accés de la ciutadania al ‘poder’ també es veu limitada mitjançant ‘telèfons que no responen’, ‘cues inacabables’, necessitat de ‘demanar cita’ o qualsevol altres límits que el que suposen és allunyar els administrats de les mateixes administracions, quan hauria de ser tot el contrari.
Evidentment, aquesta manera de fer, similar per totes les opcions polítiques amb responsabilitats de govern, la qual cosa comporta un ‘intervencionisme sense límits’ i una rigidesa absoluta que el que suposa és ampliar la mateixa distància cap als que tenen la capacitat de gestió, en una fórmula totalment negativa respecte a la trobada de governs que no estiguin condicionats per minories que només tenen veu en funció d’una aritmètica, totalment democràtica, però amb conseqüències que suposen dubtes raonables per una societat cada cop més incrèdula i ‘passota’.
La necessitat de trobar fórmules més obertes, entenc que hauria de ser l’objectiu central de les opcions majoritàries, com a alternativa dirigida a tornar la confiança cap a una societat que ‘passa’ de la cosa pública en un model de declivi democràtic que no es pot acceptar, malgrat que per alguns tingui una rendibilitat fora de l’interès general.
Crec que és necessari parlar de ‘reformes urgents’ de tot el que parlo, amb un exercici, a l’hora de gestionar les coses de tots, amb transparència per reconduir un model que no es pot ‘deixar caure’ sense fer res i que ens aboca a un marc d’enfrontament social més proper del que puguem sospitar, amb evidències ben emblemàtiques com la que ja vivim en la tasca del nou govern USA amb decisions que ens condicionaran o que comportaran canvis, que incidiran directament al nostre model de vida, encara que sembla que no es vulgui entendre o explicar pels que serien responsables de fer-ho.
A què esperem a discutir, si realment determinades mesures aprovades, són viables o només quedaran en el debat mediàtic a curt termini, per tant, em sembla vital buscar una ‘estabilitat legislativa’ com primer punt per anar avançant cap a una economia social amb amplis consensos i amb l’objectiu d’’avançar’” en un marc on els recursos públics siguin consumits amb àmplia eficiència, i sobretot amb l’absoluta publicitat respecte de l’aportació i la rendibilitat social d’aquesta.
Podem seguir la línia d’incrementar la burocràcia augmentant el nombre de treballadors públics, buscant noves alternatives de càrrega fiscal, però no estaria de més treballar també per fer una anàlisi objectiva, i no exclusivament electoralista, a l’hora de portar a terme aquesta manera de gestió; crec que és urgent valorar totes les alternatives al respecte sense palanquejaments ideològics, que en el món global en què sobrevivim cada poc tenen menys pes, i on la coherència de la realitat deixarà fora del problema en si mateix.
No puc subscriure que l’exercici democràtic quedi en dubte en funció d’una tasca política on ‘la superregulació’ i ‘la mateixa burocràcia’ superin els drets individuals i la llibertat d’una col·lectivitat que el que vol és gaudir d’una fórmula de convivència que sigui pràctica i no quedi en pura teoria, malgrat els discursos dels propagandistes que, repetidament el que lideren sembla que és la paraula per sobre dels fets quotidians.