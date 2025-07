Creat: Actualitzat:

Diàriament, escoltem declaracions, discursos, debats i opinions on massa vegades es parla de temes fora de la realitat o, si més no, allunyats del que és realment important i hauria de ser objecte de discussió per la seva transcendència col·lectiva; segurament el fàcil és opinar d’obvietats o buscar la dialèctica en funció d’un fals interès comunitari, col·locant els potencials oïdors en un marc sense cap rellevància real, però si d’interès ideològic per part del que el fomenten.

Evidentment, aquests discursos, a vegades també comporten decisions a l’àmbit polític que ens afecten a tots, de punts fora de sentit com en un exercici per part de determinades minories, respectables, però en qualsevol cas amb un suport social mínim, si bé la mateixa conjuntura i l’aritmètica electoral ha col·locat amb un pes decisori fora de la seva evidència objectiva.

No hauríem de deixar de ser conscients que els moments vigents, comportaran grans decisions i amb molts vessants, de la nostra convivència social i, per tant, s’entén que seguir parlant de qüestions, fora de temps i fora de to, per molt que se’ls deixi un suport mediàtic interessant, es generalitza per no donar veu a una ciutadania a qui li hauria d’interessar més el seu futur que la pura anècdota puntual.

També els discursos ‘fora de lloc’, que s’allunyen de la realitat, pot ser una estratègia per part d’alguns que poden optar per aquesta via, per anestesiar una població a qui no se li hauria d’amagar res del que passa i les seves conseqüències previsibles a curt termini; per tant, crec d’una urgència vital, saber conèixer, encara que no agradi, allò que s’està desenvolupant, de vegades a espatlles de l’opinió pública, en un exercici de mala fe per part d’alguns.

Tampoc puc oblidar aquí els que fan bandera, en les seves manifestacions, de la hipocresia dialèctica, elevada a la màxima potència, per una classe dirigent de poques mires, que el que vol és perdurar en el poder al cost que calgui, encara que això sigui amb costos impensables, també renunciant a la seva pròpia responsabilitat social a tots els efectes.

En aquesta línia de ‘missatges precuinats’, on l’anàlisi objectiva, és un punt absent permanentment, s’obvia també l’autocrítica fins a cotes insospitades o, en tot cas, es fan de manera intranscendent, perquè no es notin gaire els errors comesos; inclús a vegades sembla que el que es fa és una actuació preparada, perfectament dissenyada buscant l’aplaudiment fàcil, encara que se sigui conscient que no té cap repercussió efectiva.

Sembla evident que cada cop més la discussió política s’assembla més a un concurs de sainets assajats, on tothom té un paper preestablert i on, uns i altres, el que fan és interpretar un guió escrit prèviament per quelcom que el que vol és un rendiment electoral a costa, fins i tot, d’una veritat cada cop més en dubte i on res és el que sembla.

En definitiva, tot el que esmento forma part d’aquesta dinàmica assentada socialment, que és la que ens ha tocat en el moment vigent on una part dels nostres representants no entenen per què determinades opcions extremes obtenen els suports electorals que treuen, i els ‘perquès’ del problema. No estaria de més fer una anàlisi del que esmento, per entendre una part important d’aquests moments que donen força a opcions partidistes que són capaces d’arribar a debats, més o menys allunyats de la realitat, però que enfront del maquiavel·lisme vigent tenen els seus seguidors.

Que fàcil seria retornar a parlar clar, sense enganys, i fent front al present i al futur, des del sentit comú general i el seny compartit, no fer-ho seguirà donant ‘ales’ a aquells que des dels extrems lideren propostes que, malgrat tot, s’entenen molt i on la classe dirigent clàssica, o no tenen resposta o millor no saben explicar-se, i és aquí on s’han de fer els esforços si no volem veure’ns superats per un marc general que no entendrem, però que haurem d’acceptar.