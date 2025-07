Usuaris - logística

Creat: Actualitzat:

El crit unànime de la societat civil catalana davant el greuge que suposa el fracàs logístic ferroviari al país, és només la punta de l’iceberg, que comporta, no solament la fallida dels trens, sinó també la gestió deficitària de les infraestructures, on cada dia podem veure com la paralització de l’AP2 i el seu entorn, deix aïllada Catalunya, no solament en perjudici de la seva ciutadania, sinó també, a efectes pràctics, a una indústria depenent del ‘camió’, i impotent davant la situació exposada.

El marc esmentat, malauradament, només mereix ‘fugides’ per part dels responsables polítics que, en tot cas, no plantegen cap solució real, dedicant-se a posar en pràctica ‘el tu més’, a l’hora de donar respostes, que ni són ni se les espera, en un exercici compartit d’impotència que ens col·loca en un model molt preocupant i al que, sembla ser, no es veu sortida.

Podem quedar-nos en els ‘discursos’ o les ‘promeses de futur’, però poc o res en la trobada d’alternatives possibles al respecte, que els diferents sectors implicats posen sobre la taula. És evident que ningú vol el marc vigent, però això no és excusa per trobar respostes pràctiques i viables al respecte; és cert que es volen buscar alternatives com els ‘autobusos’, però també aquí la cosa poc funcionarà pel que fa als viatgers ferroviaris, per tant, s’haurà d’analitzar objectivament perquè no és vàlida l’alternativa i buscar respostes; pel que fa a la infraestructura viària, amb milers de perjudicats, cues impossibles, queixes de tothom, etc., crec que és vital valorar el que suposava la situació abans de l’alliberament de tarifes i el problema d’avui, no sigui que les conseqüències de la derogació induïda ens hagi col·locat en un marc cap a l’abisme.

Estem, per tant, davant un ‘repte logístic’, on els clients, ciutadans, empreses i autònoms, no reben cap proposta alternativa amb mínimes garanties, amb el que comporta que la ‘satisfacció’ d’uns i altres ens situa davant d’una anarquia, on res és segur, i tot està plantejat en funció d’una improvisació permanent, això sí, amb declaracions davant de la realitat i buscant en el ‘fet estadístic’ la justificació del que succeeix.

No oblidem que les Administracions competents, en cada cas, són les responsables d’oferir un servei als seus ‘clients’, ciutadans o iniciatives d’ordre empresarial i, per tant, no es ‘poden amagar’ davant la situació de desfeta a la qual assistim. En logística són vitals conceptes com el ‘rendiment’ i la ‘rapidesa’, i aquí és on falla tot, ja que no solament es pot garantir quelcom indicatiu sinó que l’evidència ens deixa en un marc de sorpresa inacabable.

Ja sé que el fàcil és teoritzar sobre el tema, manifestar-se, fer declaracions, etc., però el que és evident és que es fa necessari donar respostes a la ‘queixa compartida’ de tots els damnificats, amb noves propostes; és de rebut parlar del tema, fent una anàlisi del perquè som aquí, inclusiu podem buscar responsables subjectius del perquè, però, en tot cas, aquesta dinàmica és un ‘pur brindis al sol’ que l’únic que vol és justificar i buscar responsables sense cap solució concreta, passant-se la pilota de manera irresponsable.

No puc estar d’acord, a més de tot l’esmentat, en què es busqui fer del tema logístic una gestió ‘d’ordre polític’, on totes les opcions partidistes puguin buscar la seva rendibilitat electoral, en una proposta sense cap solució urgent, seria millor esmerçar els esforços en buscar respostes possibles en el moment vigent, que segur que existeixen, si se sap aparcar el debat general per dedicar-nos a buscar sortides a curt termini.

Opcions publicitades com les prioritzacions de tràfic, en l’àmbit horari, intentant coordinar els interessos ciutadans i empresarials, millora real d’alternatives al tren, de manera efectiva, i no com fins ara, haurien de ser base per poder discutir, de tu a tu, amb els implicats, sense descartar valorar decisions preses que ens han portat al model vigent en la sobreutilització de l’AP7.

Per tant, estic segur que existeixen decisions a prendre, segurament sorprenents, però que podrien ser un pas endavant per buscar respostes possibles. El que no és assumible és seguir ubicats en un marc de frustració compartida, amb costos d’accidents greus i vides que es perden, sense fer res i ‘declarant’ en funció de la justificació sense abordar alternatives.