El Govern de Reus no executa les inversions

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus només ha executat un 19,6% de les inversions pressupostades l’any passat. Aquesta dada hauria passat desapercebuda, intencionadament per part del Govern municipal, si no fos perquè Junts vam posar-la damunt la taula. Evidentment, vam posar el crit al cel en el debat sobre la liquidació dels pressupostos durant l’últim ple al consistori. Sens dubte, és una xifra demolidora que constata dues realitats: la mala de ges-tió i la falta de transparència del tripartit de PSC, ERC i ARA. Anem a pams.

Per entendre millor el que representa aquest percentatge d’inversió, podem resumir-ho, gràficament, en què el tripartit reusenc només ha executat 2 euros de cada 10 pressupos-tats per inversions que haurien de servir per millorar la ciutat. I, per desgràcia, no és un fet puntual, sinó que és una tendència. En el primer any de mandat, tan sols va executar 3 eu-ros de cada 10. Això vol dir, que lluny de corregir el desgavell, la situació ara encara és més preocupant. L’Ajuntament va de mal en pitjor.

El motiu principal d’aquest desori és evident: PSC, ERC i ARA no poden executar inver-sions, si abans no han fet la feina prèvia. És a dir, definir els projectes, aprovar-los i licitar-los a temps. No ho han fet perquè no tenen ni criteri, ni estructura, ni capacitat per gestio-nar. Ara bé, la gota que fa vessar el got és que tampoc tenen cap pla per revertir aquesta situació insostenible per al present i el futur de Reus.

Lògicament, no poden excusar-se en una manca de recursos. Tenen 45 milions pendents d’executar del 2024 i han aprovat 22 milions més per al 2025. En total, doncs, 67 milions d’euros que podrien estar invertits a millorar els carrers, la seguretat, els equipaments i el conjunt de serveis de la ciutat, però que continuen bloquejats per la falta de planificació i lideratge d’aquest govern. A més, l’any passat va rebre 6 milions d’euros addicionals de l’Estat espanyol; una injecció extraordinària que qualsevol govern eficient hauria aprofitat. Però què en va fer el govern de Guaita? No ho sabem.

I tampoc ho sap la ciutadania. De fet, aquesta és la segona qüestió a la qual volem referir-nos: la falta de transparència. PSC, ERC i ARA no han donat cap explicació pública als reusencs sobre la liquidació dels pressupostos del 2024. És inaudit, almenys des de fa molts anys a l’Ajuntament, quan lideràvem els anteriors equips de govern. Retre comptes és una obligació ineludible de tots els representants públics, que el tripartit se salta amb total lleugeresa. I només podem atribuir-ho a dos condicionants: la seva deixadesa o la seva mala fe. O a les dues alhora. En tot cas, hi ha una lectura que ens sembla inqüestio-nable: amaguen aquestes dades per intentar amagar la seva incompetència.

En tot cas, el tripartit reusenc disposa de recursos econòmics —a costa també d’una puja-da d’impostos injustificada per segon any consecutiu—, té un ajuntament sanejat per part de l’anterior govern i, per tant, l’únic que hauria de fer és executar. Però, per part seva, no hi ha ni planificació, ni gestió, ni ambició. I tot això és conseqüència d’un pecat capital: PSC, ERC i ARA no tenen un projecte de ciutat. Que només hagin executat un 19,6% de les inversions, i en un percentatge similar durant el primer any de mandat, demostra que no saben on volen anar i, per tant, que no saben on volen portar la ciutat. És trist, però és així. I els reusencs en paguen els plats trencats. L’única part positiva de tot plegat és que cada dia que passa és un dia menys pel canvi que Reus necessita. Des de Junts, com a única alternativa possible, treballem perquè la nostra ciutat no tingui projectes aturats ni perdi més oportunitats.