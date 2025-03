Caos ferroviario

Creat: Actualitzat:

Hace algunos años se debatía si el transporte de mercancías debía pasar por la costa o bien por el interior. Era la época del gobierno de Mariano Rajoy. En ese debate, algunos dirigentes del PP en el propio territorio defendieron que el macro trayecto ferroviario de mercancías se ejecutara por el interior y no costa.

Esto facilitaría el transporte de pasajeros por el litoral y, sobre todo, evitaría un colapso ferroviario que afectaría gravemente a núcleos urbanos y campings, como también, al patrimonio de la humanidad, como es el caso del anfiteatro romano de Tarragona capital.

Sin embargo, colectivos y entidades como el sector empresarial químico, el Puerto, la Cámara de Comercio y Navegación, el Ayuntamiento y la Diputación, todos ellos de Tarragona, apostaron curiosamente por el transporte ‘provisional’ de mercancías por la costa, lo que conocemos como el ‘tercer hilo’, para la conexión con el ancho internacional europeo.

En aquel momento, la ministra de Fomento, Ana Pastor, para evitar un enfrentamiento con los agentes empresariales e institucionales, decidió seguir adelante con el proyecto de mercancías por el frente marítimo. Una obra que, lejos de ser provisional, por su complejidad y coste, apuntaba a convertirse en definitiva en el tiempo.

No ha pasado mucho tiempo para que los propios interesados, ante la presión social y la evidencia de que la decisión no había sido la más acertada para el territorio, empiecen ahora a desmarcarse y a inclinarse por lo que en su momento no fue una prioridad. Sin embargo, las obras ya están en marcha y se están convirtiendo en un hecho real, han llegado para quedarse.

La verdad, es que todo esto ha generado un auténtico caos, que desde hace tiempo afecta especialmente a los pasajeros. No se debe olvidar que la zona costera del Baix Penedès y el Tarragonès, se han convertido en el segundo cinturón metropolitano de la capital de Barcelona, lo que supone un trasiego diario de viajeros que se desplazan a la ciudad y sus alrededores por trabajo o bien estudios universitarios.

Estos pasajeros han sufrido, sufren y sufrirán consecuencias preocupantes por el caos generado. Primero con las obras en el túnel ferroviario de Roda, que duraron cinco meses, obligando a trasladar a los viajeros desde las capitales de Tarragona y Reus en autocares hasta la estación de Sant Vicenç de Calders. Además, dichas obras han causado desperfectos en viviendas y espacios públicos del propio municipio.

Como consecuencia, una gran mayoría de usuarios han optado por dejar de usar el tren y desplazarse con sus propios vehículos, con los perjuicios que esto conlleva para sus economías domésticas y seguridad personal, así como del aumento del tráfico en carreteras, especialmente en la autopista gratuita AP-7, que esta causante auténticos problemas y siniestralidad de accidentes.

Pero las improvisaciones de Adif no solo afectan a los pasajeros que viajan entre Tarragona o Reus a Barcelona, sino también a los de las Terres de l’Ebre y comarcas del interior como el Alt Camp o el Priorat. Todo este grave malestar, ha provocado que los alcaldes de los municipios afectados digan: ¡basta! y exijan soluciones inmediatas. También la plataforma Dignitat a les Vies ha anunciado movilizaciones.

Que la mayoría de estos alcaldes, muchos de ellos socialistas, hayan salido públicamente a exigir soluciones a los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y Salvador Illa, indica que la situación se ha convertido en un hecho grave y difícil de ocultar.

Sin embargo, la falta de previsión, las carencias en inversiones y la deficiente gestión, no afectan tan solo a las áreas de influencia de la capital catalana de Barcelona. El problema ya ha llegado a la misma capitalidad catalana, como lo demuestra la reciente incidencia en Bellvitge, que obligó a evacuar trenes y dejó a los pasajeros caminando por las vías o una avería en la catenaria de Barcelona que puso durante seis horas en dificultades los trenes hacia Tarragona.

Ante esta situación, resulta revelador y esperanzador, lo que ha expresado el propio alcalde socialista de Tarragona: «Hasta que el caos no ha llegado a Barcelona, no se ha reaccionado», por aquello que se conoce como Barcelunya. Esperemos que sea cierto y que Dios lo oiga, señor alcalde.