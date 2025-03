Aniversari de convenciment

Creat: Actualitzat:

La tasca diària que fa la gent de Diari Més perquè 25.000 exemplars siguin cada dia en els més de 500 expositors, és, crec, la millor aposta conjunta d’un equip que creu fermament en el que fa, amb un convenciment compartit, per un repte periodístic, realista i obert a la societat, amb garantia de veracitat i d’implicació cap a les nostres contrades, en el seu dia a dia dintre del marc, complex i difícil, on hem de sobreviure.

Però tampoc podem oblidar, els que fan possible, també, la nostra presència, com els anunciants públics i privats, que veuen en el nostre model la garantia d’independència i implicació en una opció mediàtica que busca treballar per oferir un producte que vol arribar a tothom i que, en la seva vocació de fer país, tampoc rebutja fer els esforços que calguin a l’hora de buscar l’anàlisi objectiu i obert de les noves.

Sense oblidar als nostres lectors que ‘agafen cada dia’ el diari, amb el seu convenciment de que gaudiran de noticies fiables, fruit de la feina i amb vocació d’arribar a tot el territori, i el que es fa o es deixa de fer en el mateix, ells són la raó vital de la il·lusió per seguir buscant un espai, lluny de la demagògia o les informacions maquillades, en un repte innegociable per aquesta manera de treballar.

Seguir arribant a aquests milers de lectors que ens donen la seva confiança, i també pel que fa als petits emprenedors, les empreses de referència i les institucions del nostre marc de presència, són la base per garantir-nos ser un mitjà de capçalera per la gran majoria que ens veu joves, però cada cop amb més coneixement d’un avui i un demà al que abordem des de la tasca objectiva.

Un any més, el nostre balanç, a tots els nivells, és positiu, i aquest és el camí que faran per continuar, els nostres directius, periodistes, responsables econòmics i publicitaris, o els que lideren l’estructura logística que ens permet arribar, cada cop més lluny, com la ja presència al Priorat, des de fa unes setmanes, o amb anhels en portes, encara més engrescadors.

En tot cas, gràcies als que fan possible el nostre camí de presència, amb garanties de tot ordre, que són la suma dels que ens veuen com quelcom seu, i als que, moralment, ens encoratgen per seguir treballant, amb un aval de futur en un món complicat, però per sobre de tot amb optimisme i esperança, malgrat prediccions difícils i complicades.

Aquells compromisos de canvis, entorn a l’aniversari dels 20 anys, amb una aposta inversora clau, s’han anat consolidant i avui formen part del nostre marc quotidià, no ha estat fàcil, però en tot cas la seva ‘realitat’ suposa refrendar el convenciment del que volem ser, en el repte diari de garantir un producte ple de vida, que ens permeti conèixer de primera mà, el batec del nostre territori, vital per país, en una màxima valoració objectiva del seu pes, transcendental a l’hora de liderar molt més del que a vegades reconeixem i som conscients que tenim. No oblidar els problemes, ni les situacions compromeses que es donen i es donaran, però en tot cas, el nostre repte, serà sempre donar veu com garantia de vida per la nostra societat i el seu demà. És cert que encara hem de fer esforços en propostes com la nostra presència digital que, a ben segur, conquerirem amb voluntat de lideratge en els propers mesos.

En definitiva, bon aniversari compartit, per tots els que fan la ‘pinya’ de la nostra viabilitat de present i futur.