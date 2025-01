Sobre el Camí de Ronda a la Savinosa

Creat: Actualitzat:

A Tarragona tenim un rècord. Seguida de Mont-roig, som la ciutat de l’Estat espanyol que més campistes visiten: 199.784 persones l’any 2023 (DiariMés, 25-10-2024). Només que un parell de dies vagin a menjar a un restaurant, són gairebé 400.000 menús.

Per què els agrada tant, la nostra ciutat a aquests campistes? Gaudim d’un clima molt agradable, d’una gastronomia interessant i d’un excepcional patrimoni arqueològic, però potser hi ha alguna cosa més. No deu pas ser que els agrada la bellesa natural de la nostra costa, igual que ens agrada a tants tarragonins? És important recalcar-ho, ja que la tendència de les nostres autoritats és a fer desaparèixer aquesta bellesa.

Platja a platja, pam a pam, van urbanitzant la costa, i així acabaran fent fugir un turisme que ens convé molt perquè no massifica el casc antic com ho fa el turisme de creuers, i deixa més diners. El de càmping i el de creuer són dos tipus de turisme antagònics. Si una família de campistes troba la part alta atapeïda de gent, o el Serrallo massificat, no tindrà ganes de tornar l’any següent. Tarragona és bonica quan és tranquil·la, tant per a ells com per a nosaltres.

Un altre tresor que tenim a la ciutat és un itinerari de senderisme que té la virtut de ser a prop del casc urbà. Malauradament el primer tram d’aquest corriol, comprès entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa, està en perill a causa d’un projecte que preparen tres administracions (Ajuntament, Diputació i Costas del Estado): una pista de 5 metres d’amplada i 700 de llarg, que cobriria la vegetació del roquissar, especialment la comunitat vegetal endèmica de Limonium (la bonica ensopeguera).

A més d’espatllar el paisatge i el medi natural, el paviment previst, de sorra compactada, es farà malbé en molt poc temps i passarà a engruixir la llista dels nyaps que col·lecciona Tarragona (des del sarcòfag de formigó del Miracle al pàrquing fracassat davant de la URV).

És el que ha succeït a Mont-roig, on tres quilòmetres (!) de litoral verge han estat sacrificats per la construcció d’un ‘camí de Ronda’, del qual alguns trams, els de sorra compactada, han quedat esquerdats per les últimes pluges (article al Diari de Tarragona del 27 octubre).

Per si això no fos prou, la projectada pista acabarà amb la tranquil·litat de la Savinosa, on conviuen usuaris nudistes i tèxtils, i on aquest estiu ha fet la seva posta una tortuga de mar. Tarragona ha de preguntar-se quin model de turisme vol: el dels que circulen en grans ‘ramats’ per un espai urbà o urbanitzat, o el dels que comparteixen amb els habitants la bellesa d’un entorn únic.