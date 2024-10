Crònica d’un usuari de Rodalies: quan agafar un tren es converteix en una odissea

Creat: Actualitzat:

Mai vaig pensar que arribar de casa a la feina o de la feina a casa podria ser tan complicat, fins que vaig decidir deixar el cotxe i pujar a un Rodalies. Sí, és cert que el servei per a molts usuaris és gratuït, però quin servei... Quan un tren arriba a la seva hora podria ser notícia, l’aplicació funciona correctament quan li dona la gana i, ara, amb el tall ferroviari que es produirà entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, ningú sap res.

Doncs bé, en aquest moment, quan estic escrivint aquest article i a un dia del tall ferroviari, encara no sé com podré arribar a casa aquest dimarts. I no serà per no haver-me informat. En el meu cas, viatjo des de Vilanova i la Geltrú (casa) fins a Tarragona (feina) i la meva jornada laboral finalitza a les 22 hores.

Segons els horaris que Rodalies ha publicat a la seva pàgina web, el primer autobús des de Tarragona, en direcció a Sant Vicenç de Calders i una vegada finalitzada la meva jornada laboral, surt a les 22.20 hores, arribant al meu destí –Sant Vicenç de Calders– a les 22.50 hores. Ara bé, l’últim tren entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú estava programat, la primera vegada que vaig realitzar la consulta, per a les 22.40 hores, per la qual cosa no podia arribar a casa.

Així doncs, vaig decidir posar una reclamació perquè em proposessin una solució i, com no tenia gaire confiança, vaig informar a la meva empresa, que va entendre la situació, i va decidir canviar el meu horari perquè, en comptes de sortir a les 22 hores, pogués finalitzar la meva jornada laboral a les 21 hores –fet que em deixaria a l’estació de Sant Vicenç de Calders a les 22 hores–.

Però la sorpresa ha arribat aquest dilluns quan, de sobte, Rodalies ha suprimit tots els trens que abans sí que apareixien entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú passades les deu de la nit, que era entre tres i quatre. A dia d’avui (dilluns), el darrer tren surt a les 21.57 hores, per la qual cosa, malgrat el canvi d’horari a la feina, tampoc podria arribar a casa. Per aquesta raó, m’he posat en contacte amb Atenció al Client.

A tot això, recordeu la reclamació que vaig posar? Doncs bé, després de diversos dies d’estira-i-arronsa, Rodalies em notifica que, finalment, han decidit posar un autobús des de Sant Vicenç de Calders fins a Vilanova i la Geltrú per poder garantir el servei, la qual cosa, al principi, vaig considerar una gestió brillant i que sí que resolia els problemes dels usuaris i, per tant, el meu també estava solucionat.

Però tornem a la trucada. Aquest dilluns he contactat amb Atenció al Client per acabar d’aclarir tots els dubtes que podia tenir, que eren uns quants. Quan he preguntat pels trens suprimits entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú m’han indicat que «desconeixien» què podia haver passat quan, en principi, s’anaven a mantenir tots els trens i tots els horaris que ja hi havia anteriorment.

També he preguntat per l’autobús, però els treballadors ni tan sols tenien constància que hi hauria d’haver un autobús entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i, per descomptat, també desconeixien els horaris que el suposat autobús hauria de tenir. Finalment, he preguntat el lloc exacte de Tarragona en el qual l’autobús de camí a la feina em deixarà, ja que una de les parades és l’estació de Battestini –que està en obres i encara no està operativa– i, en principi, la parada provisional seria l’avinguda Roma, però des d’Atenció al Client no sabien ni què era Battestini.

Així doncs, a un dia del tall ferroviari, encara desconec com arribaré a casa. I sí, segur que alguna solució hi haurà perquè pugui arribar, però l’usuari de Rodalies està cansat, molt cansat. L’usuari està cansat de la impuntualitat, de la inseguretat i de l’estat dels trens, de la brutícia o d’haver d’anar dempeus perquè decideixen posar un tren curt i n’utilitzen d’altres, amb més capacitat, per a un servei amb menys afluència de gent.

I, a més de tots aquests problemes del dia a dia, a partir d’aquest dimarts, els usuaris se’n poden trobar més: trens que poden no arribar, amb horaris probablement modificats i amb la incertesa de saber si podran arribar a la feina, al seu centre d’estudis o a casa a l’hora que tenien prevista. Així doncs, si agafes el tren a partir d’aquest dimarts... Sort.